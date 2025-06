Los trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se encuentran en incertidumbre ante la inminente desaparición del órgano, por lo que están exigiendo una justa liquidación.

Más allá de la liquidación, los trabajadores del IFT piden que se revise la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, específicamente el Artículo Noveno Transitorio de esta iniciativa.

Según el comunicado difundido, este artículo perjudicará gravemente a los trabajadores del IFT con libre designación, es decir, quienes no están contratadas por servicio profesional de carrera.

Instituto Federal de Telecomunicaciones (Especial)

Trabajadores exigen revisión de nueva ley antes de la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones

Una de las principales preocupaciones de los trabajadores del IFT es que todo el personal que no pertenezca al servicio profesional de carrera no sea reubicado o no se le liquide de forma justa tras la extinción del organismo.

De acuerdo con los trabajadores del IFT, esta acción afectará a alrededor de 150 familias del personal de libre designación, además de que a este no se le considerará su experiencia ni trabajo.

Los trabajadores del IFT reiteraron que el personal de libre designación cuenta con la experiencia y la capacidad de seguir trabajando en el marco de las telecomunicación, pues constantemente son evaluados y capacitados.

Comunicado de trabajadores del IFT (Redes sociales)

Trabajadores del IFT estarían en incertidumbre por la extinción del órgano

El pasado viernes 27 de junio, Miguel Ángel Monraz, diputado del PAN, ofreció una conferencia de prensa junto a trabajadores del IFT y se destacó que existe incertidumbre por lo que pueda pasar tras la extinción.

El diputado del PAN aseguró que no se ha informado sobre el plan de transición que se pondrá en marcha tras la desaparición del IFT, por lo que el futuro de los trabajadores no es certero.

De acuerdo con los trabajadores del IFT, no hay un plan de reubicación de las mil 200 personas que componen el organismo ni existe certeza de un presupuesto para otorgar liquidaciones justas.