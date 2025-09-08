El Martes de Frescura en Walmart 9 de septiembre 2025, está por llegar con las acostumbradas ofertas semanales en sus tiendas y acá te contamos todos los detalles que necesitas saber al respecto.

No olvides que las promociones tienen validez a nivel nacional, aunque no aplican en las sucursales que se ubican en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango.

También tienes que recordar que los productos que podrás encontrar en oferta a lo largo del Martes de Frescura Walmart del día de mañana 9 de septiembre 2025, son los de las líneas de frutas y verduras.

Ofertas Walmart (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart 9 de septiembre 2025

Durante el día de mañana 9 de septiembre 2025, la cadena de tiendas de autoservicio, Walmart, pondrá en marcha una amplia variedad de ofertas que se activarán como parte del Martes de Frescura.

Desafortunadamente hasta el momento de la publicación original de este contenido, no se han dado a conocer cuáles van a ser las promociones, rebajas, descuentos y demás beneficios que podrás adquirir.

Pero no te apresures, debido a que en cuanto se publiquen los primeros detalles del Martes de Frescura en Walmart 9 de septiembre 2025, acá mismo vas a poder encontrar las ofertas que estarán disponibles.

Ofertas en Walmart vigentes hoy

Antes de que se dé el arranque el Martes de Frescura en Walmart del 9 de septiembre 2025, ya puedes encontrar algunas ofertas que se mencionan en la página de internet de la cadena de supermercados:

Tequila Don Julio 70 Cristalino 700 ml a 799 pesos

Apple MacBook Air M1 8 GB 256 GB SSD a 11 mil 499 pesos

Consola Xbox Series S 512 GB blanca digital a 7 mil 299 pesos

Refrigerador Mabe automático 11 pies negro mate a 5 mil 999 pesos

Tequila Reserva de la Familia Cristalino 700 ml a 1 mil 749 pesos

Refrigerador Samsung 17 pies plata a 14 mil 999 pesos

Llanta Goodyear Direction Touring 195/65 R15 a 1 mil 189 pesos

Brandy Torres 10 700 ml a 239 pesos

Refrigerador Mabe 7 pies plata a 4 mil 999 pesos

Whiskey Johnnie Walker Black Label 12 años 700 ml a 649 pesos

Pantalla TCL 50 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV LED 50P635 a 4 mil 449 pesos

Tequila El Jimador Reposado 700 ml a 223 pesos

Tequila Señor Sabino Tamarindo 750 ml a 159 pesos

Whiskey Buchanan’s Deluxe 12 años 750 ml a 849 pesos

Apple iPad 9a generación 256 GB 10.2 pulgadas gris espacial a mil 990 pesos

Baño de 8 pulgadas Keller Elite redondo negro mate con regadera KSR 8 pulgadas a 833 pesos

Apple iPhone 13 128 GB verde a mil 868 pesos

Sofá cama Makro Queen con memory foam color Oxford a 4 mil 790 pesos

Estufa de piso 30 pulgadas Acros con 6 quemadores a 5 mil 290 pesos

Refrigerador Top Mount 11 pies cúbicos Mabe a 5 mil 740 pesos

Horno de empotre 60 cm Acros eléctrico a 3 mil 295 pesos

Sala esquinera Makro Jenga gris Oxford a 6 mil 299 pesos

Base para cama King Size con cabecera y cajones a 3 mil 999 pesos

Juego de cuchillos 7 piezas con estuche Coyote y cubierta a mil 299 pesos

Brincolín inflable Works 8 pies con malla de seguridad a 2 mil 999 pesos

Brincolín inflable Works 10 pies con malla de seguridad a 3 mil 999 pesos

Alimento para perro Ganador adulto 25 kg mediana y grande a mil 149 pesos