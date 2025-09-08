Te contamos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que encontrarás desde el día de mañana 9 de septiembre 2025: toma nota de las rebajas en frutas, verduras y otros productos.
Semana a semana, las tiendas de autoservicio del slogan de ser las que “cuestan menos”, traen los precios más bajos del mercado en los departamentos de frutas y verduras y en carnes y pescados.
Con la finalidad de que no te pierdas ninguno de los descuentos, acá mismo te decimos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que habrá desde mañana 9 de septiembre 2025.
Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 9 de septiembre 2025
Las ofertas Martimiércoles Chedraui 9 de septiembre 2025 traen como cada semana, una amplia variedad de beneficios que aplican en sus departamentos de productos comestibles perecederos.
No obstante, de momento no podemos contarte cuáles van a ser los descuentos, rebajas, promociones y demás precios especiales que van a estar disponibles en las sucursales de la cadena de supermercados.
Pero no te preocupes, debido a que una vez que se compartan los primeros adelantos del Martimiércoles Chedraui 9 de septiembre 2025, acá mismo vas a encontrar los detalles que quieres conocer.
Encuentra estas ofertas en Chedraui desde hoy
Poco antes de que arranque el Martimiércoles 9 de sptiembre, en Chedraui ya hay distintas ofertas en los artículos de distintos departamentos, como el caso de las siguientes:
- Bistec pulpa blanca de res por kilo a 194 pesos
- Carne molida de res por kilo a 125 pesos
- Carne molida fina de res 95:5 por kilo a 239 pesos
- Milanesas pulpa negra de res por kilo a 254 pesos
- Chamberete con hueso de res por kilo a 162 pesos
- Carne para deshebrar de res por kilo a 239 pesos
- Bistec pulpa negra de res por kilo a 249 pesos
- Milanesa selecta de res por kilo a 230 pesos
- Bistec del 7 de res por kilo a 159 pesos
- Hígado suave de res rebanado 500 gramos a 39.90 pesos
- Carne molida mixta de res con cerdo por kilo a 192 pesos
- Retazo con hueso para caldo de res por kilo a 114 pesos
- Muslo fresco de pollo por kilo a 44.90 pesos
- Pierna de pollo fresca por kilo a 44.90 pesos
- Pechuga sin hueso de pollo por kilo a 191 pesos
- Milanesas de pollo por kilo a 154 pesos
- Pechuga corte americano de pollo por kilo a 49.90 pesos
- Pierna y muslo americano fresco de pollo por kilo a 37 pesos
- Pechugas de pollo sin hueso congeladas por kilo a 99 pesos
- Pollo entero por kilo a 44.90 pesos
- Muslo de pollo corte americano por kilo a 49.90 pesos
- Pierna de pollo corte americano por kilo a 49.90 pesos
- Pechuga entera Crio por kilo a 168 pesos
- Molida de pollo por kilo a 185 pesos
- Alitas marinadas congeladas de pollo por kilo a 99.90 pesos
- Muslo de pollo light por kilo a 106 pesos
- Pollo entero Pilgrims por kilo a 48.90 pesos
- Pechuga y muslo congelado por kilo a 134.90 pesos