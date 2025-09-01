El Martes de Frescura en Walmart 2 de septiembre 2025, está por iniciar con las acostumbradas ofertas semanales en las tiendas y acá te contamos todos los detalles que necesitas saber.

Recuerda que las promociones tienen validez a nivel nacional, aunque no aplican en las sucursales que se ubican en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango.

También tienes que recordar que los productos que podrás encontrar en oferta a lo largo del Martes de Frescura Walmart del día de mañana 2 de septiembre 2025, son los de las líneas de frutas y verduras.

Ofertas Walmart (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart 2 de septiembre 2025

A lo largo de mañana 2 de septiembre 2025, la cadena de tiendas de autoservicio, Walmart, pondrá en marcha una amplia variedad de ofertas que se activarán como parte del Martes de Frescura.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer ninguno de los precios especiales que van a estar disponibles en las diversas sucursales que hay a lo largo de todo el país.

Pero no te preocupes, debido a que una vez que se compartan los primeros detalles sobre los beneficios del Martes de Frescura en Walmart 2 de septiembre 2025, acá los vas a encontrar.

Ofertas en Walmart vigentes hoy

Antes de que arranque el Martes de Frescura en Walmart del 2 de septiembre 2025, ya puedes encontrar algunas ofertas que se mencionan en la página de internet de la cadena de supermercados:

Cámara instantánea FUJIFILM Instax Mini 12 azul a mil 799 pesos

Apple iPhone 11 128 GB negro a 6 mil 799 pesos

Apple iPhone 14 128 GB medianoche a 11 mil 490 pesos

Sala esquinera reclinable azul marino EL Bazar Store Paris Oxford a 5 mil 499 pesos

Colchón ortopédico Spring Air matrimonial a 2 mil 999 pesos

Colchón ortopédico Spring Air individual a 2 mil 599 pesos

Brincolín infantil Little Tikes a 799 pesos

Alberca inflable Bestway a 999 pesos

Sala esquinera gris Oxford EL Bazar Store Denver a 5 mil 138 pesos

Refrigerador Mabe 19 pies cúbicos a 8 mil 999 pesos

Consola digital PlayStation 5 con juego Spider-Man 2 y control inalámbrico a 8 mil 285 pesos

Sala esquinera reclinable gris Oxford EL Bazar Store Paris a 5 mil 138 pesos

Secadora eléctrica blanca Mabe 22 kg a 8 mil 790 pesos

Recámara estilo King Size gris Krea Muebles 5 piezas a 14 mil 495 pesos

Tablet Samsung Tab A9+ plata 8 RAM 128 GB a 3 mil 657 pesos

Colchón individual Roshka One 2 a 3 mil 699 pesos

Asador ahumador a carbón Char-Broil 1.2 x 1.2 metros negro a 4 mil 999 pesos

Lavadora Whirlpool 22 kg carga superior blanca a 8 mil 999 pesos

Kit de herramientas Dewalt 20V Max 9 piezas a 13 mil 999 pesos

Comedor Chenson Elegant 6 sillas gris claro a 6 mil 999 pesos

Litera matrimonial gris Chenson a 4 mil 999 pesos

Asador ahumador a carbón Char-Broil 1.2 x 1.2 metros negro a 2 mil 999 pesos

Laptop gamer Asus TUF Intel Core i5 8 RAM 512 SSD RTX3050 a 14 mil 999 pesos

Lavadora automática blanca Midea 12 kg a 4 mil 999 pesos