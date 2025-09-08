La cadena de supermercados que está presente en todo México, Bodega Aurrera y su tianguis de frutas y verduras, llega a las sucursales con sus mejores ofertas de hoy al 11 de septiembre 2025.

Con el objetivo de apoyar la economía de sus consumidores, el tianguis de frutas y verduras se mantiene durante varios días a nivel nacional en sucursales físicas como en la tienda en línea.

Cada semana Bodega Aurrera publica el folleto “Precio Bodega, el más bajo todos los días”, en el cual se encuentran todas las promociones disponibles por el tianguis de frutas y verduras.

Ofertas Bodega Aurrera (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas de Bodega Aurrera tianguis de frutas y verduras hoy al 11 de septiembre 2025

Bodega Aurrera sigue apoyando la economía de las familias mexicanas con las mejores ofertas del tianguis de frutas y verduras que estarán disponibles de hoy al 11 de septiembre 2025.

No obstante, hasta la publicación original de este contenido, no se han dado a conocer ninguno de los beneficios en los precios que van a estar en marcha en las cientos de tiendas de todo el país.

Aunque como ya debes saber, en cuanto se hagan públicos los primeros detalles de las ofertas en Bodega Aurrera tianguis de frutas y verduras hoy al 11 de septiembre 2025, acá mismo las vas a poder consultar.

Encuentra más ofertas de Bodega Aurrera hoy

Cabe destacar que desde antes del tianguis de frutas y verduras hoy al 2 de septiembre, ya puedes encontrar una serie de ofertas en otros departamentos de Bodega Aurrera, como estos:

Pantalla Samsung Smart TV 75 pulgadas 4K UHD a 16 mil 499 pesos

Pantalla Amazon Fire TV 32 pulgadas a 2 mil 799 pesos

Lámpara LED Miniso Minilight a 69 pesos

Lámpara LED Miniso Minilight (variante) a 69 pesos

Aire acondicionado Mabe 1 tonelada inverter a 5 mil 499 pesos

Aire acondicionado Midea 2 toneladas inverter a 17 mil 499 pesos

Colchón Spring Air tamaño Queen a 4 mil 999 pesos

Colchón América tamaño Queen a 4 mil 999 pesos

Colchón Restonic tamaño Queen a 4 mil 999 pesos

Colchón Restonic Master Lincoln tamaño Queen a 4 mil 399 pesos

Colchón Restonic Master Lincoln tamaño King a 5 mil 299 pesos

Colchón Restonic tamaño King a 6 mil 999 pesos

Buró de madera a mil 99 pesos

Mesa de centro blanca a 999 pesos

Librero de madera a mil 299 pesos

Comedor con 6 sillas a 6 mil 875 pesos

Mesa redonda negra a mil 499 pesos

Caminadora a 11 mil 999 pesos

Consola Xbox Series X a 13 mil 980 pesos

Consola Nintendo Switch Neon a 6 mil 999 pesos

Consola PlayStation 5 a 13 mil 999 pesos

Figura de Spider-Man a 415 pesos

Set de Hot Wheels a 499 pesos

Juguete de Paw Patrol a 499 pesos

Muñeca Barbie a 499 pesos

Zapatos infantiles a 499 pesos

Botella de vino tinto a 149 pesos

Botella de vino blanco a 149 pesos

Botella de tequila reposado a 209 pesos

Botella de ron añejo a 209 pesos

Paquete de pañales a 1 mil 250 pesos

Toallitas húmedas para bebé a 58.40 pesos