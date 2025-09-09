El Miércoles de Plaza de La Comer se activará para beneficio de sus clientes el día de mañana 10 de septiembre 2025 con las mejores ofertas con disponibilidad en tiendas participantes de La Comer y Fresko.

Semana a semana, puedes adquirir las ofertas, pues las marcas de tiendas de autoservicio, La Comer y Fresko, activan una amplia variedad de beneficios que son únicamente válidas por un día: el Miércoles de Plaza.

Recuerda que los precios especiales y artículos participantes aplican en el departamento de frutas y verduras, por lo que si piensas surtir tu despensa te sugerimos consultar las ofertas vigentes.

Ofertas Miércoles de Plaza La Comer (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas de Miércoles de Plaza La Comer 10 de septiembre 2025

El Miércoles de Plaza de La Comer estará vigente a lo largo del día de mañana 10 de septiembre 2025, por lo que vas a poder encontrar diversos productos del departamento de frutas y verduras a precio especial.

A una cuantas horas del banderazo de salida de la fecha semanal de beneficios, aún no se han publicado los detalles del día especial de descuentos, promociones, rebajas y demás beneficios en las tiendas de autoservicio.

Pero puedes guardar la calma, toda vez que en cuanto se compartan los primeros detalles del Miércoles de Plaza La Comer 10 de septiembre 2025, en esta misma publicación vas a poder consultarlos en su totalidad.

Ofertas en La Comer desde hoy

Antes de que se compartan las ofertas del Miércoles de Plaza La Comer 10 de septiembre, te podemos contar que en la cadena de supermercados ya están disponibles varios precios especiales: