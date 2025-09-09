El Miércoles de Plaza de La Comer se activará para beneficio de sus clientes el día de mañana 10 de septiembre 2025 con las mejores ofertas con disponibilidad en tiendas participantes de La Comer y Fresko.
Semana a semana, puedes adquirir las ofertas, pues las marcas de tiendas de autoservicio, La Comer y Fresko, activan una amplia variedad de beneficios que son únicamente válidas por un día: el Miércoles de Plaza.
Recuerda que los precios especiales y artículos participantes aplican en el departamento de frutas y verduras, por lo que si piensas surtir tu despensa te sugerimos consultar las ofertas vigentes.
Estas son las mejores ofertas de Miércoles de Plaza La Comer 10 de septiembre 2025
El Miércoles de Plaza de La Comer estará vigente a lo largo del día de mañana 10 de septiembre 2025, por lo que vas a poder encontrar diversos productos del departamento de frutas y verduras a precio especial.
A una cuantas horas del banderazo de salida de la fecha semanal de beneficios, aún no se han publicado los detalles del día especial de descuentos, promociones, rebajas y demás beneficios en las tiendas de autoservicio.
Pero puedes guardar la calma, toda vez que en cuanto se compartan los primeros detalles del Miércoles de Plaza La Comer 10 de septiembre 2025, en esta misma publicación vas a poder consultarlos en su totalidad.
Ofertas en La Comer desde hoy
Antes de que se compartan las ofertas del Miércoles de Plaza La Comer 10 de septiembre, te podemos contar que en la cadena de supermercados ya están disponibles varios precios especiales:
- Papaya Maradol por pieza a 29.90 pesos
- Manzana Red Delicious por kilo a 39.90 pesos
- Plátano Chiapas por kilo a 19.90 pesos
- Mango Ataulfo por kilo a 39.90 pesos
- Uva roja sin semilla por kilo a 69.90 pesos
- Manzana Golden por kilo a 49.90 pesos
- Pera D’Anjou por kilo a 49.90 pesos
- Sandía roja por kilo a 9.90 pesos
- Melón chino por kilo a 29.90 pesos
- Limón sin semilla por kilo a 39.90 pesos
- Toronja rosa por kilo a 29.90 pesos
- Guayaba por kilo a 39.90 pesos
- Plátano macho por kilo a 24.90 pesos
- Manzana Gala por kilo a 49.90 pesos
- Manzana Red Delicious (oferta) por kilo a 39.90 pesos
- Pechuga de pollo orgánico Aires de Campo a 319 pesos
- Pechuga de pollo orgánico Aires de Campo a 329 pesos
- Milanesas de pollo orgánico Aires de Campo a 380 pesos
- Milanesas de pollo orgánico Aires de Campo a 389 pesos
- Pechuga con muslo de pollo orgánico Aires de Campo a 225 pesos
- Pierna con muslo de pollo orgánico TierraAmar a 195 pesos
- Pechuga de pollo orgánico TierraAmar a 341 pesos
- Pollo orgánico Aires de Campo a 195 pesos
- Pechuga de pollo orgánico Aires de Campo a 280 pesos
- Pollo orgánico TierraAmar a 195 pesos
- Pechuga de pollo orgánico Golden Hills a 195 pesos
- Pierna y muslo de pollo orgánico Golden Hills a 195 pesos