A partir del día de mañana 9 de septiembre 2025 dará inicio el Martes y Miércoles del Campo Soriana, que semana a semana llega con las mejores ofertas en varios productos comestibles perecederos.

Como ya es costumbre, Soriana ofrece cada semana el Martes y Miércoles del Campo, con el fin de poner a precio especial artículos de las categorías de frutas y verduras, carnes y pescados.

Por ello, desde el día de mañana 9 de septiembre 2025 vas a poder encontrar una gran variedad de artículos perecederos en rebaja y acá te contamos cuáles son las mejores ofertas que están disponibles.

Ofertas Soriana (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 9 de septiembre 2025

Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana que habrá a partir del día de mañana 9 de septiembre 2025, llegarán sin falta y como de costumbre para beneficio del bolsillo de las familias mexicanas.

Sin embargo, de momento no se conoce ninguna de las rebajas, promociones, descuentos y demás beneficios que serán parte de las fechas semanales de ofertas en la cadena de tiendas de autoservicio.

Pero puedes estar tranquilo, debido a que en cuanto se publiquen los primeros detalles del Martes y Miércoles del Campo Soriana 9 de septiembre 2025, en esta misma publicación vas a poder encontrarlas.

Encuentra ofertas en Soriana desde hoy

Antes de que comiencen las ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 9 de septiembre, ya hay diversos precios especiales, rebajas y demás beneficios en las tiendas de todo el país:

Papel higiénico Cottonelle Elegance 32 rollos a 275.20 pesos

Alimento para perro Ganador 20 kg a mil 7.20 pesos

Aceite Carbonell clásico 1 litro a 129 pesos

Crema corporal Nivea Milk nutritiva a 86 pesos

Tequila Cuervo Tradicional Reposado 950 ml a 321.75 pesos

Pasta dental Colgate Triple Acción 3D Extra Blanco 100 ml a 40 pesos

Jamón de pavo Virginia FUD 400 gramos a 71.50 pesos

Papel higiénico Cottonelle 32 rollos a 288.80 pesos

Alimento para perro Conner 25 kg a 2 mil 335.20 pesos

Pasta dental Colgate Máxima Protección Anticaries 2 pack 75 ml a 75 pesos

Shampoo Head & Shoulders suave y manejable 375 ml a 85 pesos

Galletas Gamesa 850 gramos a 89.50 pesos

Limpiador líquido Suavel Pine Clean envase 5 litros a 68.50 pesos

Acumulador Bosch de 12 volts a mil 699 pesos

Acumulador Bosch de 12 volts a 2 mil 99 pesos

Cuaderno profesional Norma Color 300 cuadros 100 hojas a 63 pesos

Detergente Persil 900 gramos a 128 pesos

Leche Lala Light 1.5 litros bolsa en grasa 1% a 28 pesos

Frijol bayo Isadora 400 gramos bolsa a 24 pesos

Crema de peinar Pantene Pro-V rizos definidos 300 ml a 42.50 pesos

Frijol negro Verde Valle 900 gramos a 42 pesos

Alimento para gato Purina Cat Chow Defense Plus hígado/pollo 1.5 kg a 137.50 pesos

Cuaderno profesional Norma Linecolor cuadro 100 hojas a 63 pesos

Desodorante en aerosol Axe Apollo para hombre 150 ml a 54 pesos

Detergente Persil 1.5 kg a 72.50 pesos

Lápices de colores Norma 12 piezas a 27.50 pesos

Frijol panameño Verde Valle 900 gramos a 42 pesos

Desodorante en aerosol Axe Dark Temptation para hombre 150 ml a 54 pesos

Juego de ajedrez Reyna Queen a 7 mil 773 pesos