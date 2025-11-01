¿Se cayó SPEI? Este sábado 1 de noviembre usuarios han reportado problemas para hacer transferencias bancarias.

Pese a que se ha convertido en un tema viral en las redes sociales, hasta el momento se desconocen las causas de las fallas de SPEI.

¿No puedes hacer transferencias bancarias? Reportan fallas con SPEI

Durante la tarde de este sábado 1 de noviembre, usuarios empezaron a reportar fallas con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

A través de las redes sociales se han expresado problemas con los servicios de transferencias bancarias, tanto entre cuentas del mismo banco como en operaciones interbancarias .

SPEI se cayó el sábado 1 de noviembre (Downdetector | Captura de pantalla)

Y es que usuarios destacaron que tenían problemas al realizar transferencias bancarias tanto en aplicaciones móviles como en plataformas digitales .

De acuerdo con el sitio Downdetector, las fallas estarían relacionadas principalmente con SPEI, sistema que permite realizar transferencias entre distintas instituciones financieras en tiempo real.

Según con lo que se ha reportado:

El 95 por ciento de los problemas está relacionado con realizar o recibir transferencias de fondos.

Mientras que el 5 por ciento reporta fallas con los pagos

El 3 porciento destaca problemas en los portales web de diferentes instituciones bancarias.

Qué dicen las instituciones financieras ante las fallas en SPEI

Hasta el momento las instituciones financieras no han emitido algún comunicado sobre las fallas en SPEI, sin embargo, HSBC y NU pidieron a sus usuarios verificar más tarde sus transferencias.

Ambas instituciones mencionaron que las intermitencias estaban en proceso, por lo que se desconoce el tiempo estimado en el que se podría restablecer el servicio.

Sin embargo, a través de las redes sociales usuarios han expresado su molestia al no poder realizar sus transferencias bancarias.

Expertos recomiendan a los usuarios evitar realizar múltiples intentos de envió y mejor esperar hasta que el sistema se normalice.