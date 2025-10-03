Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction preparan una serie documental en Netflix, la cual será un retrato íntimo de los cantantes, quienes siempre se habían mostrado reservados.

Pues en el documental de Netflix, Zayn Malik y Louis Tomlinson abordarán temas más allá de One Direction, incluyendo su vida privada.

Zayn Malik (Zayn Malik Instagram @zayn)

¿Cómo será el documental de Netflix de Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction?

Según los primeros detalles, el documental de Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction que preparan con Netflix, mostrará a los cantantes viajando en automóvil a través de Estados Unidos.

Durante los viajes de Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction, abordarán diversos temas en sus pláticas, no necesariamente relacionados con la banda, sino con cosas más “tradicionales”.

Los veremos platicar acerca de cómo ha sido su vida, sus parejas, la paternidad y la pérdida; esto último ha llamado la atención, pues fans esperan que hablen de Liam Payne, ex miembro de la banda que murió en 2024.

Por su parte ellos señalaron que este documental de Netflix fue una manera de reconectar, de volver a encontrar eso que los hizo amigos en un principio, además de explorar una nueva faceta y divertirse bastante.

Louis Tomlinson (Louis Tomlinson Instagram @Louis_Tomlinson)

¿Cuándo saldrá el documental de Netflix con Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction?

De momento no hay una fecha de estreno para el documental de Netflix con Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction, aunque podría tardar un poco, pues apenas terminó de filmarse.

Tomando en cuenta los tiempos de desarrollo de Netflix, el documental con Zayn Malik y Louis Tomlinson de One Direction llegaría entre 2026 y 2027.

Al ser una serie, cabe la posibilidad de que todos los capítulos estén disponibles el mismo día del estreno, como ha sucedido con otros materiales del estilo.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca del estreno de la serie documental de Zayn Malik y Louis Tomlinson en Netflix, así como de nuevas noticias de One Direction.