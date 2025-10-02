La aclamada serie británica Peaky Blinders ha confirmado su regreso con secuela para Netflix.

“Los Shelby están de vuelta en el negocio. Una nueva era, una nueva generación, una nueva historia. Una nueva serie. Con la familia Shelby en su corazón, empapado de sangre”. Peaky Blinders

Secuela de Peaky Blinders para Netflix que tendrá al ganador del Oscar, al actor irlandés de 49 años de edad, Cillian Murphy como productor ejecutivo.

Además la secuela de Peaky Blinders para Netflix estará a cargo de Steven Knight de 66 años, el propio creador de la serie original.

¿De qué tratará la secuela de Peaky Blinders en Netflix con Cillian Murphy como productor ejecutivo?

La secuela de Peaky Blinders en Netflix con Cillian Murphy como productor ejecutivo se centrará en una nueva generación de Shelbys.

Por lo que la secuela de Peaky Blinders estará ambientada en la década de 1950, después de los eventos que siguen en la próxima película de la serie que protagoniza Cillian Murphy.

“Una vez más, tendrá sus raíces en Birmingham y contará la historia de una ciudad que se levanta de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante, y será un viaje infernal”. Steven Knight

Por lo que en un pequeño adelanto de la secuela de Peaky Blinders en Netflix, la historia parte en “Gran Bretaña, después de ser fuertemente bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, Birmingham está construyendo un futuro mejor con hormigón y acero. En una nueva era de Peaky Blinders”.

Entre otros detalles la secuela de Peaky Blinders se ha precisado que consta de dos nuevas temporadas de seis episodios en Netflix.

Mientras que por ahora, la fecha de estreno para la secuela de Peaky Blinders no se ha revelado, sin embargo, será después del lanzamiento de la película que llegará en algún momento del 2026.