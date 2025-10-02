Elon Musk está pidiendo cancelar Netflix, alega que su contenido puede afectar la salud mental y emocional de los niños; argumento que respalda Rob Schneider.

A través de la red social X, Rob Schneider -de 61 años- agradece a Elon Musk por oponerse públicamente a la malvada “adoctrinación trans” que Netflix y Disney inculcan a los niños.

Así como Elon Musk -de 54 años- considerar invertir junto a él mil millones de dólares en Angel Studios, una productora de cine cristiano que debutó en la Bolsa de Nueva York bajo el ticker ANGX.

Rob Schneider apoya a Elon Musk en boicot contra Netflix (@RobSchneider / Red Social X)

¿Por qué Elon Musk pide la cancelación de Netflix?

La serie animada de Netflix, Dead End: Paranormal Park, la cual cuenta con personaje transgénero, causó malestar en Elon Musk.

Vía redes sociales, Elon Musk pidió a gente cancelar su suscripción de Netflix debido a que promueve contenidos inapropiados para niños.

El magnate argumenta que detrás de ciertas series y programas hay un “adoctrinamiento trans”, el cual afecta la salud mental y emocional de los menores.

Aunado a esto, acusa al servicio streaming de contratar creadores que “celebran la violencia”.

Señala que la serie Adolescencia, cuya trama se centra en un chico de 13 años acusado de matar a una de sus compañeras de clase, toca indebidamente la masculinidad tóxica y la diversidad sexual.

Ya que la serie que dice “está basada en una historia real”, no lo es.

“Se ha manipulado. En el caso real, el agresor era afroamericano, pero en la serie lo cambiaron por un niño blanco" Elon Musk

Al respecto, Jack Thorne, el creador de Adolescencia niega que la serie esté basada en un caso real así como tacha de absurdas las críticas del empresario.

Elon Musk pide cancelar tu suscripción de Netflix (@elonmusk / Red Social X)

Acciones de Netflix caen tras mensaje de Elon Musk

Lo que es verdad es que el mensaje de Elon Musk ya está afectando a Netflix.

De acuerdo con el portal Informabtl, las acciones del servicio streaming Netflix registraron una caída del 2.5 %

Así como el hashtag #CancelNetflix ha tomado fuerza y cada vez hay más conservadores apoyando a Elon Musk.