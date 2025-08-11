Durante el Martes de Frescura en Walmart 5 de agosto 2025, podrás encontrar las acostumbradas ofertas semanales y en esta nota te contamos todos los detalles que necesitas saber.

No debes olvidar que las promociones tienen validez a nivel nacional, pero no aplican en sucursales que se ubican en los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Durango.

También tienes que recorsar que los productos que podrás encontrar en oferta a lo largo del Martes de Frescura Walmart del día 12 de agosto 2025, son los de las líneas de frutas y verduras.

Ofertas de Walmart (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martes de Frescura en Walmart 12 de agosto 2025

A lo largo del día del 12 de agosto, la cadena de tiendas de autoservicio, Walmart, contará con una amplia variedad de ofertas que estarán disponibles como parte del Martes de Frescura.

Sin embargo, hasta la publicación original de esta no, no se ha revelado ninguna de las promociones, descuentos, rebajas y demás beneficios que se podrán encontrar en las sucursales.

Pero puedes estar tranquilo, toda vez que en cuando se revelen los primeros adelantos del Martes de Frescura en Walmart 12 de agosto 2025, acá mismo te contaremos todos los detalles.

Ofertas en Walmart vigentes hoy

Antes de que inicie el Martes de Frescura en Walmart del 12 de agosto 2025, ya puedes encontrar otras ofertas que están en marcha en distintos departamentos como el caso de las siguientes:

Tequila Don Julio 70 Cristalino 700 ml a 785 pesos

MacBook Air Apple MGN63L/A M1 8GB RAM 256GB SSD a 10 mil 990 pesos

Consola Xbox Series S 512 GB Digital Blanco Versión Nacional a 7 mil 890 pesos

Refrigerador 14 Pies Mabe con despachador de agua automático Black Mate a 10 mil 290 pesos

Refrigerador 11 Pies Mabe automático con despachador Black Mate a 8 mil 890 pesos

Consola Nintendo Switch modelo OLED Blanco Versión Nacional a 4 mil 979 pesos

Tequila 1800 Cristalino Añejo 700 ml a 698 pesos con 50 centavos

Refrigerador 22 Pies LG acero inoxidable a 17 mil 690 pesos

Llanta Goodyear a 949 pesos

Brandy Torres 10 de 700 ml a 329 pesos

Refrigerador Hisense RR63D6WGX a 4 mil 490 pesos

Whisky Johnnie Walker Black Label 12 años a 466 pesos con 98 centavos

Pantalla TCL 50 pulgadas 4K UHD Smart TV a 10 mil 433 pesos con 90 centavos

Vodka Smirnoff Tamarindo Picante a 249 pesos

Whisky Buchanan’s Deluxe 12 años a 530 pesos

Estufa Mabe de 30 pulgadas con 6 quemadores a 8 mil 490 pesos

Tequila José Cuervo Tradicional cristalino 750 ml a 528 pesos

Lavadora Mabe 20 kg blanca a 8 mil 990 pesos

Ron Bacardí Raspberry 750 ml a 234 pesos

Horno de microondas Whirlpool 11 pies cúbicos silver a 2 mil 490 pesos

Baño de 15 pulgadas Kaiser Atlas 7515 a 1 mil 899 pesos