El Miércoles de Plaza de La Comer se puso en marcha para beneficio de sus clientes el 3 de septiembre 2025 con las mejores ofertas con disponibilidad en tiendas participantes de La Comer y Fresko.

Así ocurre cada semana, pues las marcas de tiendas de autoservicio, La Comer y Fresko, activan una amplia variedad de ofertas que son únicamente válidas por un día: el Miércoles de Plaza.

Recuerda que los precios especiales y artículos participantes aplican en el departamento de frutas y verduras, por lo que si piensas surtir tu despensa te sugerimos consultar las ofertas vigentes.

Ofertas Miércoles de Plaza La Comer (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas de Miércoles de Plaza La Comer 3 de septiembre 2025

El Miércoles de Plaza de La Comer estuvo vigente a lo largo del día 3 de septiembre 2025, por lo que vas a poder encontrar diversos productos del departamento de frutas y verduras a precio especial.

Sin embargo, hasta este momento que publicamos esta nota, no se conoce ninguno de los detalles sobre las rebajas, promociones, descuentos y demás beneficios que estarán disponibles en las tiendas.

Aunque como ya bien debes saber, en cuanto se publiquen los primeros detalles de las ofertas de Miércoles de Plaza La Comer 3 de septiembre 2025, acá mismo las vas a conocer.

Ofertas en La Comer desde hoy

Antes de que se compartan las ofertas del Miércoles de Plaza La Comer 3 de septiembre, te podemos contar que en la cadena de supermercados ya están disponibles varios precios especiales

Piña Miel 1 kg a 32.90 pesos

Manzana Royal Gala 1 kg a 49.90 pesos

Uva blanca sin semilla 1 kg a 139 pesos

Mango Ataulfo 1 kg a 49.90 pesos

Fresa 1 pieza a 79.90 pesos

Melón chino 1 kg a 29.90 pesos

Manzana Red Delicious 1 kg a 39.90 pesos

Mango Manila 1 kg a 59.90 pesos

Guayaba 1 kg a 59.90 pesos

Manzana Granny 1 kg a 69.90 pesos

Sandía Charleston 1 kg a 15.90 pesos

Pera De Anjou 1 kg a 69.90 pesos

Manzana Delicious 1 kg a 79.90 pesos

Milanesa de pechuga selecta 1 kg a 232.00 pesosPechuga selecta 1 kg a 156.00 pesos

Milanesa de pechuga selecta 1 kg a 195.00 pesos

Pechuga selecta 1 kg a 144.00 pesos

Filete de pechuga selecta 1 kg a 215.00 pesos

Pollo selecto entero 1 kg a 56.00 pesos

Muslo selecto 1 kg a 105.00 pesos

Pechuga con hueso selecta 1 kg a 135.70 pesos

Muslo selecto 1 kg a 98.00 pesos

Pierna selecta 1 kg a 103.00 pesos

Molida de pechuga selecta 1 kg a 215.00 pesos

Pierna y muslo selecto 1 kg a 101.00 pesos

Pierna y muslo anatómica 1 kg a 89.00 pesos

Pierna selecta 1 kg a 84.70 pesos

Pierna y muslo corte americano 1 kg a 103.00 pesos

Molida de pollo selecto 1 kg a 215.00 pesos

Alas selectas 1 kg a 56.00 pesos

Molleja selecta 1 kg a 98.00 pesos

Pollo selecto entero 1 kg a 56.00 pesosPlátano Tabasco 1 kg a 29.90 pesos

Papaya Maradol 1 kg a 39.90 pesos