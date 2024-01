Mexicana de Aviación: Viajó completamente solo y así lo grabó en video

Mexicana de Aviación: Un pasajero viajó completamente solo en la aerolínea del Estado mexicano y así lo grabó en video para su canal de YouTube.

Se trató del creador de contenido Jorge De León, quien grabó su experiencia en Mexicana de Aviación transportándose desde Ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ubicado en el municipio de Zumpango, Estado de México.

Mexicana de Aviación reinició operaciones el pasado martes 26 de diciembre 2023, luego de que la marca fuera adquirida por el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A través de su video, de 41 minutos de duración, el creador de contenido grabó y documentó su experiencia al utilizar la aerolínea Mexicana de Aviación, operada por militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En primera instancia, Jorge De León arribó al aeropuerto de su ciudad natal, Cd. Victoria, Tamaulipas, para poder arribar el avión de Mexicana de Aviación que lo llevaría hasta el AIFA, en el Estado de México.

No obstante, la primera impresión fue el boleto que le fue entregado, ya que este estaba escrito a mano , en un papel con los logotipos de una aerolínea distinta, Transportes Aéreos Regionales (TAR).

Esto se debió a que Mexicana de Aviación inició operaciones sin tener aun listo diverso material , por lo que echó mano del apoyo de otras aerolíneas para poder brindar servicio.

Posteriormente, Jorge De León expresó su sorpresa, pues compartió que la tripulación le informó que se trataba del único pasajero a bordo del avión, ya que nadie más había comprado boletos . En este sentido, detalló que le compartieron que tan solo un día antes habían viajado 3 personas en la misma ruta .

El youtuber indicó que espera que esta situación cambie muy pronto debido al impacto ambiental que un vuelo representa, máxime cuando solo se transportan pocas personas.

“No lo puedo creer, voy completamente solo en el vuelo, no hay nadie, no hay ningún otro pasajero. Espero que esto cambie por el medio ambiente. No hay nadie más, solamente está la tripulación. Cuando llegué me dijeron bienvenido, usted es el único pasajero a bordo”.

Jorge De León