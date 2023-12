El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, se burló en redes sociales del primero vuelo de Mexicana de Aviación; “aterrizamos donde teníamos que aterrizar”, dijo el empresario.

El primer vuelo de Mexicana de Aviación partió a Tulum desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Sin embargo, se vio obligado a hacer una escala en el Aeropuerto Internacional de Mérida por la neblina.

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló directamente de Ricardo Salinas Pliego en noviembre de 2023, cuando criticó la cobertura de TV Azteca sobre el huracán Otis en Acapulco.

AMLO explicó que, el móvil de esa “campaña hablando de la incapacidad del gobierno”, es el enojo del empresario porque su administración no le condonó el pago de más 26 mil millones de pesos que adeuda en impuestos.

Grupo Elektra se encuentra en pugna con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un adeudo de créditos fiscales que suman 26 mil 806 millones de pesos, por los cuales la empresa ha buscado ampararse ante la SCJN.

“Esto ha generado malestar en Ricardo. Lo entiendo. No voy a ponerme a pelear con él, que es cosa de comprender cuál es mi situación: no me puedo quedar callado, ser omiso, mucho menos cómplice”

AMLO