El primer vuelo de Mexicana de Aviación salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Tulum como destino final pero aterrizó de emergencia en Mérida debido a las condiciones climáticas; al llegar a Quintana Roo se reportó también una fuga de combustible.

En entrevista para Así las cosas, Rosario Avilés, especialista en aviación, aseguró que la fuga que experimentó la aeronave era previsible debido a que se trata de un avión viejo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La experta recordó que el primer vuelo de Mexicana de Aviación fue en un avión Boeing 737-800 propiedad de la Fuerza Aérea Mexicana que tuvo que ser “civilizado” previamente, es decir, que pasó de tener un registro militar a uno civil para poder realizar vuelos comerciales.

Avión de Mexicana de Aviación tuvo una fuga de combustible previsible por ser viejo

La experta recordó que el avión que experimentó una fuga de combustible en el Aeropuerto Internacional de Tulum es un Boeing 737-800 en que le pertenecía a la Fuerza Aérea Mexicana y que ya es viejo.

Fuga de combustible en aeropuerto de Tulim (Especial)

Por ello, aseguró que la Sedena tuvo que prever la posibilidad de una fuga como la que tuvo en Tulum luego de su retraso debido a que no se trataba de una aeronave nueva.

Asimismo, aseveró que el retraso que tuvo para llegar a Tulum no fue por las condiciones climáticas sino porque el Aeropuerto Internacional de Tulum no cuenta con los instrumentos de precisión necesarios, por lo que no había condiciones visuales y resaltó que a dicho aeropuerto le hace falta infraestructura.

En este mismo sentido, resaltó que resultó incluso “lógico” que existiera dicha fuga de combustible debido a las modificaciones que sufrió, así como por el tiempo que tiene operando.

“Trascendió el tema de la fuga de combustible y esto es también más o menos lógico porque es un avión que ya tiene sus años, es un avión de la Fuerza Aérea y que fue ‘civilizado’, se le quitó el registro militar y se le metió la matrícula civil, la matricula comercial y fue acondicionado para vuelos comerciales y obviamente tenía estos problemas” Rosario Avilés, especialista en aviación

Sedena no tiene experiencia para manejar vuelos comerciales de Mexicana de Aviación

Por otra parte, la experta resaltó que los mandos dentro de Mexicana de Aviación no tiene experiencia el vuelos comerciales por lo que tienen que aprender para brindar un servicio comercial.

“No tienen la experiencia en vuelos comerciales, es una empresa donde la mayoría de las personas son mandos militares y no tienen la experiencia en aviación comercial” Rosario Avilés, especialista en aviación

Si bien Mexicana de Aviación sí buscó talento administrativo, la paga no era buena, lo que dejó sin dichos talentos a la aerolínea del Estado.