Este fin de semana, Mexicana de Aviación recibió desde Brasil el segundo avión Embraer E195-E2, pero la aerolínea se enfrenta a varios retos, uno de ellos es que en México no hay simuladores para entrenar a los pilotos que volarán esa marca de aviones.

Para ello, los pilotos mexicanos deberán entrenarse en los países que sí tienen ese tipo de simuladores como:

Brasil

Canadá

Estados Unidos

Se sabe que en algunos contratos de compra de aviones se incluye el adiestramiento, pero se desconoce si aplica en el caso de Mexicana de Aviación por su pedido de 20 aviones a Embraer en Brasil.

Juan Antonio José, especialista en el sector aéreo, dijo al diario Reforma que ello podría implicar una inversión extra por parte del gobierno de México.

“El entrenamiento de estos pilotos es importante para poder operar los nuevos equipos, un rubro en el que tendrá que invertir la aerolínea. En México no hay simuladores del modelo Embraer que utilizará Mexicana, lo que implicará que las tripulaciones tengan que recibir el entrenamiento en otro país” Juan Antonio José. Especialista en el sector aéreo

Mexicana de Aviación deberá entrenar a pilotos en otros países para aviones Embraer (Presidencia)

Mexicana de Aviación tendrá problema para reclutar pilotos, asegura experto

El especialista calculó que el costo del entrenamiento de pilotos es de entre 25 mil a 30 mill dólares en un periodo de dos a tres meses, ello equivale a unos 600 mil pesos por cada piloto.

Para ser rentables, agregó que seria ideal que cada avión tenga seis tripulaciones para que cubran las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Ello implicaría el doble de pilotos, es decir, 12 pilotos por avión, a quienes deberán darles un sueldo alto para poder retenerlos.

Es por eso que ya adelanta que “tendrán problema para llenar esas vacantes” y encontrar a los pilotos especializados en ese tipo de aviones, aunque acepta que hay un suficientes pilotos en el país.

Cabe recordar que el paquete pedido consta de 20 aviones, 10 del modelo Embraer E195-E2 y 10 más del Embraer E-190-E2.

Mexicana de Aviación recibe segundo avión Embraer ¿y los pilotos?

Este sábado 9 de agosto, Mexicana de Aviación recibió la segunda aeronave Embraer E195-E2, matrícula XA-MXB.

Leobardo Ávila Bojórquez señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una visión estratégica y vinculó el hecho al Plan México para hacer un país más próspero.

Dijo que esa prosperidad tiene que ser compartida y que se busca desarrollar otras regiones.

Como parte del paquete de 20 aviones Embraer E195-E2 que tiene encargados a Brasil, se espera que lleguen tres aviones más entre septiembre y diciembre de 2025.

Todas estas aeronaves van a pasar por un proceso de certificación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Una vez que cumpla con ese procedimiento, va a sumarse al servicio regular de pasajeros de Mexicana de Aviación para cubrir los destinos que tienen anunciados dentro de territorio mexicano.