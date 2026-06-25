MC Armor – Miguel Caballero obtuvo la certificación NIJ 0101.07 HG2, la versión más reciente del estándar de protección balística del National Institute of Justice (NIJ) de Estados Unidos, con lo que se convirtió en la primera empresa de Latinoamérica y una de las diez primeras a nivel mundial en cumplir con esta exigente norma internacional.

La certificación corresponde al producto MC-CORTEX-HG2, el cual fue evaluado de forma independiente y forma parte de la Compliant Products List (CPL) del National Institute of Justice (NIJ) bajo cuatro entidades registradas por la compañía.

MC Armor – Miguel Caballero se convirtió en la primera empresa de Latinoamérica en obtener el estándar más exigente en protección balística. (cortesía)

MC Armor – Miguel Caballero obtiene uno de los estándares más exigentes del mundo

La nueva norma NIJ 0101.07 sustituye a la versión NIJ 0101.06 e incorpora pruebas más rigurosas para evaluar el desempeño del blindaje corporal.

Entre los principales cambios destaca la inclusión de un séptimo disparo de prueba realizado a 45 grados, diseñado para simular impactos en trayectorias reales cercanas a zonas vulnerables como el cuello. Además, incrementa las velocidades de impacto requeridas después de someter los paneles balísticos a condiciones extremas de temperatura, humedad y desgaste por uso prolongado.

El nivel HG2 representa el máximo grado de protección contemplado por la norma para amenazas provenientes de armas cortas de alta energía.

El CEO de MC Armor, Miguel Caballero, afirmó que este reconocimiento es resultado de más de tres décadas de trabajo enfocado en el desarrollo de soluciones para proteger vidas.

Con gran orgullo compartimos este logro: estar entre los primeros diez del mundo y ser la primera empresa en Latinoamérica en obtener la certificación NIJ 0101.07 es el resultado directo de más de 35 años con una sola misión: salvar vidas. Miguel Caballero, CEO de MC Armor

MC Armor – Miguel Caballero se convirtió en la primera empresa de Latinoamérica en obtener el estándar más exigente en protección balística. (cortesía)

MC Armor fortalece su liderazgo en protección balística

El estándar del National Institute of Justice es utilizado como referencia técnica por agencias gubernamentales, corporaciones de seguridad y organizaciones especializadas de distintos países.

Durante más de 35 años, MC Armor – Miguel Caballero ha desarrollado tecnologías enfocadas en combinar protección, comodidad y discreción, exportando soluciones balísticas a decenas de mercados internacionales y manteniendo presencia directa en México, Colombia, Estados Unidos, Chile y Brasil.