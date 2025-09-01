Te contamos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que encontrarás desde el día de mañana 2 de septiembre 2025: toma nota de las rebajas en frutas, verduras y otros productos.
Semana a semana, las tiendas de autoservicio del slogan de ser las que “cuestan menos”, traen los precios más bajos del mercado en los departamentos de frutas y verduras y en carnes y pescados.
Con el fin de que no te pierdas ninguno de los descuentos, acá mismo te decimos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que habrá a a partir de mañana 2 de septiembre 2025.
Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 2 de septiembre 2025
Las ofertas Martimiércoles Chedraui 2 de septiembre 2025 traerán como cada semana, una amplia variedad de beneficios que aplican en sus departamentos de productos comestibles perecederos.
Sin embargo, hasta la publicación original de este contenido, no se han publicado ninguno de los beneficios que van a estar disponibles en las numerosas tiendas de todo el país.
Pero no te preocupes, debido a que en cuanto se publiquen los primeros detalles del Martimiércoles Chedraui 2 de septiembre 2025, en esta misma nota los vas a encontrar con puntualidad.
Encuentra estas ofertas en Chedraui desde hoy
Poco antes de que inicie el Martimiércoles 2 de sptiembre, en Chedraui ya hay distintas ofertas en los artículos de distintos departamentos, como el caso de las siguientes:
- Molida de res a 124 pesos el kilo
- Molida fina de res 95-5 a 239 pesos el kilo
- Bistec pulpa blanca de res a 218 pesos el kilo
- Milanesas pulpa negra de res a 254 pesos el kilo
- Chamberete con hueso de res a 162 pesos el kilo
- Carne para deshebrar de res a 239 pesos el kilo
- Bistec pulpa negra de res a 249 pesos el kilo
- Molida selecta de res a 218 pesos el kilo
- Bistec Diez 7 de res a 164 pesos el kilo
- Hidalgo Sucarne de res a 144 pesos el kilo
- Molida mixta res con cerdo a 192 pesos el kilo
- Retazo con hueso para caldo de res a 114 pesos el kilo
- Pechuga sin hueso de pollo a 186 pesos el kilo
- Milanesas de pollo a 198 pesos el kilo
- Pechuga corte americano de pollo a 194 pesos el kilo
- Pierna y muslo americano fresco a 37 pesos el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada a 120 pesos el kilo
- Pollo entero a 39 pesos el kilo
- Muslo de pollo corte americano fresco a 54.90 pesos el kilo
- Muslo fresco de pollo a 44 pesos el kilo
- Pierna de pollo fresca a 92 pesos el kilo
- Pechuga de pollo con hueso light a 157 pesos el kilo
- Pechuga de pollo con hueso a 39 pesos el kilo
- Molida de pollo a 185 pesos el kilo