Te contamos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que encontrarás desde el día de mañana 2 de septiembre 2025: toma nota de las rebajas en frutas, verduras y otros productos.

Semana a semana, las tiendas de autoservicio del slogan de ser las que “cuestan menos”, traen los precios más bajos del mercado en los departamentos de frutas y verduras y en carnes y pescados.

Con el fin de que no te pierdas ninguno de los descuentos, acá mismo te decimos cuáles son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui que habrá a a partir de mañana 2 de septiembre 2025.

Ofertas Chedraui (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martimiércoles Chedraui 2 de septiembre 2025

Las ofertas Martimiércoles Chedraui 2 de septiembre 2025 traerán como cada semana, una amplia variedad de beneficios que aplican en sus departamentos de productos comestibles perecederos.

Sin embargo, hasta la publicación original de este contenido, no se han publicado ninguno de los beneficios que van a estar disponibles en las numerosas tiendas de todo el país.

Pero no te preocupes, debido a que en cuanto se publiquen los primeros detalles del Martimiércoles Chedraui 2 de septiembre 2025, en esta misma nota los vas a encontrar con puntualidad.

Encuentra estas ofertas en Chedraui desde hoy

Poco antes de que inicie el Martimiércoles 2 de sptiembre, en Chedraui ya hay distintas ofertas en los artículos de distintos departamentos, como el caso de las siguientes:

Molida de res a 124 pesos el kilo

Molida fina de res 95-5 a 239 pesos el kilo

Bistec pulpa blanca de res a 218 pesos el kilo

Milanesas pulpa negra de res a 254 pesos el kilo

Chamberete con hueso de res a 162 pesos el kilo

Carne para deshebrar de res a 239 pesos el kilo

Bistec pulpa negra de res a 249 pesos el kilo

Molida selecta de res a 218 pesos el kilo

Bistec Diez 7 de res a 164 pesos el kilo

Hidalgo Sucarne de res a 144 pesos el kilo

Molida mixta res con cerdo a 192 pesos el kilo

Retazo con hueso para caldo de res a 114 pesos el kilo

Pechuga sin hueso de pollo a 186 pesos el kilo

Milanesas de pollo a 198 pesos el kilo

Pechuga corte americano de pollo a 194 pesos el kilo

Pierna y muslo americano fresco a 37 pesos el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada a 120 pesos el kilo

Pollo entero a 39 pesos el kilo

Muslo de pollo corte americano fresco a 54.90 pesos el kilo

Muslo fresco de pollo a 44 pesos el kilo

Pierna de pollo fresca a 92 pesos el kilo

Pechuga de pollo con hueso light a 157 pesos el kilo

Pechuga de pollo con hueso a 39 pesos el kilo

Molida de pollo a 185 pesos el kilo