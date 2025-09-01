A partir del día de mañana 2 de septiembre 2025 dará inicio el Martes y Miércoles del Campo Soriana, que semana a semana llega con las mejores ofertas en varios productos comestibles perecederos.

Como ya es costumbre, Soriana ofrece cada semana el Martes y Miércoles del Campo, con el fin de poner a precio especial artículos de las categorías de frutas y verduras, carnes y pescados.

Por ello desde el día de mañana 2 de septiembre 2025 vas a poder encontrar una gran variedad de artículos perecederos en rebaja; te contamos cuáles son las mejores ofertas.

Martes y Miércoles del Campo Soriana (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 2 de septiembre 2025

Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana que habrá los días 2 de septiembre 2025, llegarán sin falta y como de costumbre para beneficio del bolsillo de las familias mexicanas.

Sin embargo, hasta el momento de la publicación original de este contenido, no se han compartido ninguno de los detalles de los días especiales que habrá en las numerosas sucursales.

Pero puedes estar tranquilo, debido a que en cuanto se revelen los primeros detalles del Martes y Miércoles del Campo Soriana 2 de septiembre 2025, acá mismo vas a poder encontrarlas.

Encuentra ofertas en Soriana desde hoy

Antes de que arrancaran las ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 2 de septiembre, ya hay diversos precios especiales, rebajas y demás beneficios en las tiendas de todo el país:

Cerveza Tecate Light 12 pack latas 355 ml a 175 pesos con 50 centavos

Mayonesa McCormick con jugo de limón 887 gramos a 72 pesos

Pañal Huggies All Around etapa 4 con 40 piezas a 199 pesos

Cerveza Tecate Original 12 pack latas 355 ml a 175 pesos con 50 centavos

Aceite comestible Pure de canola 946 mililitros a 38 pesos

Mayonesa McCormick con jugo de limones 1.2 kilos a 138 pesos

Alimento para perro Campeón 20 kilos a 295 pesosColchón Regio América Super Star matrimonial a 3 mil 285 pesos

Colchón Regio América Super Star matrimonial con base a 4 mil 80 pesos

Bebida láctea Lala 100 proteína light 1 litro a 37 pesos con 50 centavos

Galletas Gamesa Chokis 250 gramos a 42 pesos con 50 centavos

Chocolate en polvo Choco Milk original 400 gramos a 57 pesos con 50 centavos

Luces tipo tubería decorativas para superficies 5 metros a 265 pesos

Aditivo Delux de aceite 250 gramos a 75 pesos

Refresco Coca-Cola Zero sin azúcar 3 litros a 45 pesos

Shampoo Pantene Pro-V control caída 700 mililitros a 89 pesosRefresco Coca-Cola 3 litros a 45 pesos

Blanqueador Cloralex El Rendidor 5.25 litros a 47 pesos con 50 centavos

Galletas Gamesa Marías 160 gramos a 13 pesos con 50 centavos

Suavitel ropa fresca en primavera suave 1.35 litros a 41 pesos

Mayonesa McCormick con jugo de limón 285 gramos a 48 pesos con 90 centavos

Leche condensada Nestlé La Lechera 387 gramos a 59 pesos con 90 centavos

Llanta Tornel Corsa 175/70 R13 a 875 pesos