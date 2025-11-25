Liverpool ya dio a conocer los detalles del Bolo Fest 2025 CDMX, por lo que acá te contamos cuál será la ruta y horario del desfile navideño más bonito de la capital del país.
- Sábado 29 de noviembre
- Iniciará a partir de las 16:00 horas
Año con año, el Bolo Fest en la Ciudad de México (CDMX) se ha ido consolidando como una desfile navideño tradicional.
Bolo Fest 2025 CDMX: Esta será la ruta del desfile navideño más bonito
Al revelarse la fecha y horario del Bolo Fest 2025 CDMX, también se dio a conocer que el desfile navideño más bonito va a iniciar en el Monumento a la Revolución y llegará hasta la fuente de la Diana Cazadora.
Es por ello que se tiene previsto que el desfile de carros alegóricos, contingentes coloridos y personajes inflables gigantescos, tenga la siguiente ruta:
- Monumento a la Revolución o Plaza de la República, marcado como punto de inicio del desfile Bolo Fest 2025 CDMX
- Comenzará a avanzar sobre la calle Ignacio Ramírez hasta la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan
- Ingresará a Paseo de la Reforma y continuará su avance sobre la avenida pasado por varios puntos relevantes de la zona
- Pasará por Glorieta de Colón
- Siguiendo por el Ángel de la Independencia
- Llegará a la Fuente de la Diana Cazadora, que será el destino final del desfile navideño
Bolo Fest 2025 CDMX: Estas calles estarán cerradas por el desfile
Debes tener en cuenta que antes, durante y después del desfile navideño correspondiente al Bolo Fest 2025 CDMX, las siguientes calles van a permanecer cerradas por varias horas el sábado 29 de noviembre:
- Plaza de la República
- Ignacio Ramírez
- Paseo de la Reforma
- Glorieta de Colón
- Río Tíber
- Río Sena
- Niza
- Florencia
- Budapest
- París
- Hamburgo
- Río Rhin
Es por lo anterior que debes tomar las precauciones necesarias en caso de que debas realizar algún recorrido en automóvil en la zona donde se llevará a cabo el Bolo Fest CDMX 2025.