Liverpool ya dio a conocer los detalles del Bolo Fest 2025 CDMX, por lo que acá te contamos cuál será la ruta y horario del desfile navideño más bonito de la capital del país.

Sábado 29 de noviembre

Iniciará a partir de las 16:00 horas

Año con año, el Bolo Fest en la Ciudad de México (CDMX) se ha ido consolidando como una desfile navideño tradicional.

Bolo Fest 2025 CDMX: Esta será la ruta del desfile navideño más bonito

Al revelarse la fecha y horario del Bolo Fest 2025 CDMX, también se dio a conocer que el desfile navideño más bonito va a iniciar en el Monumento a la Revolución y llegará hasta la fuente de la Diana Cazadora.

Es por ello que se tiene previsto que el desfile de carros alegóricos, contingentes coloridos y personajes inflables gigantescos, tenga la siguiente ruta:

Monumento a la Revolución o Plaza de la República, marcado como punto de inicio del desfile Bolo Fest 2025 CDMX

Comenzará a avanzar sobre la calle Ignacio Ramírez hasta la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Ingresará a Paseo de la Reforma y continuará su avance sobre la avenida pasado por varios puntos relevantes de la zona

Pasará por Glorieta de Colón

Siguiendo por el Ángel de la Independencia

Llegará a la Fuente de la Diana Cazadora, que será el destino final del desfile navideño

Bolo Fest (Especial / Especial)

Bolo Fest 2025 CDMX: Estas calles estarán cerradas por el desfile

Debes tener en cuenta que antes, durante y después del desfile navideño correspondiente al Bolo Fest 2025 CDMX, las siguientes calles van a permanecer cerradas por varias horas el sábado 29 de noviembre:

Plaza de la República

Ignacio Ramírez

Paseo de la Reforma

Glorieta de Colón

Río Tíber

Río Sena

Niza

Florencia

Budapest

París

Hamburgo

Río Rhin

Es por lo anterior que debes tomar las precauciones necesarias en caso de que debas realizar algún recorrido en automóvil en la zona donde se llevará a cabo el Bolo Fest CDMX 2025.