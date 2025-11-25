El Bolo Fest 2025 está a la vuelta de la esquina, por lo que acá te contamos cómo va a ser, dónde puedes verlo y qué marcas serán las que participen en el cada vez más tradicional desfile navideño.

Si planeas acudir al desfile de navidad, debes saber que Liverpool informó que se realizará el próximo sábado 29 de noviembre, dará inicio en punto de las 16:00 horas y seguirá esta ruta:

Iniciará en el Monumento a la Revolución

Comenzará a avanzar sobre la calle Ignacio Ramírez hasta la Glorieta de las Mujeres que Luchan

Ingresará a Paseo de la Reforma y continuará su avance sobre la avenida pasado por varios puntos relevantes de la zona

Terminará en la Fuente de la Diana Cazadora

Bolo Fest 2025: Así será el desfile

A lo largo de 11 años, el desfile navideño que realiza Liverpool en la CDMX conocido como el Bolo Fest, ha traído diversas atracciones y características muy particulares que lo hacen único y para este 2025 se tiene preparadas estas sorpresas:

15 globos de figuras monumentales con personajes como Bolo The Elf on the Shelf

5 carros alegóricos de diversas marcas participantes como el propio de de Liverpool, Hasbro, Mattel y Disney

11 bandas de música de nacionales e internacionales, entre ellas Los Delfines de Xalapa, La Banda Municipal de Acosta desde Costa Rica y Los Búhos de Xalapa

Participación de influencer y creadores de contenido como Carlitos, Lukas Urkijo y Gibby Jime

Bolo Fest 2025 CDMX: Ruta y horario del desfile navideño (Michelle Rojas)

Bolo Fest 2025: ¿Dónde verlo?

En esta ocasión, el Bolo Fest 2025 no será transmitido en televisión, pero no te preocupes, debido a que Liverpool dio a conocer que vas a poder verlo por medio de sus canales oficiales de YouTube y TikTok.

Bolo Fest 2025: Estas marcas participarán en el desfile

Además de los detalles sobre los carros alegóricos y los globos que ya te contamos, se sabe que en el Bolo Fest 2025 CDMX, van a estar presentes estas marcas con sus globos gigantes y caravanas de sus personajes característicos:

Mattel llevará a Barbie, Polly Pocket, Thomas & Friends y Hotwheels

Hasbro tendrá presencia con Furby

Spin Master participará con Monster Jam, Paw Patrol y Gabby’s Dollhouse

Disney

Sonic 3

Lego

Sylvanian Families

Bluey

Squishmallows

GAP