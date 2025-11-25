Si quieres aprovechar las ofertas para este fin de año, te alegrará saber que la tenemos la fecha de la Venta Nocturna de Liverpool en diciembre, la cual será la última de este 2025.

Aquí te daremos todos los detalles de la fecha de la última Venta Nocturna de Liverpool, así como otros cosas a tomar en cuenta.

Fecha de la Venta Nocturna de Liverpool en diciembre

De acuerdo con la propia tienda, la última Venta Nocturna de Liverpool se llevará a cabo del viernes 5 al domingo 7; en el primer fin de semana del mencionado mes.

La Venta Nocturna de Liverpool en diciembre estará activa en tiendas departamentales desde las 11:00 a.m. a las 9:00 p.m. durante todo el fin de semana.

Liverpool venta nocturna (Liverpool / Facebook)

Mientras que online podrás encontrar las ofertas desde el primer minuto del viernes 5, hasta que finalice el domingo 7, por si prefieres este método de compra.

Aunque debes de tomar en cuenta que si vas a la tienda podrás llevarte la mayoría de los productos en ese mismo momento, y online deberás de esperar a que lleguen a tu casa; alrededor de una semana.

Promociones de la Venta Nocturna de Liverpool en diciembre

De momento se han revelado solo algunas de las promociones de la Venta Nocturna de Liverpool en diciembre, mismas que a continuación te comentamos.

Departamentos que tendrán promociones en la Venta Nocturna de Liverpool en diciembre:

Moda

Accesorios

Calzado

Belleza

Muebles

Decoración

Tecnología

Electrodomésticos

Telefonía

Además se darán beneficios adicionales a todas aquellas personas que cuenten con tarjetas de crédito Liverpool o Liverpool VISA.

Sin embargo, de momento no se han aclarado ni los descuentos ni las promociones que habrá en los mencionados departamentos y con las tarjetas de la tienda departamental en la Venta Nocturna.