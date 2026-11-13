La empresa LAUMIR realizó una jornada de capacitación de guardias de seguridad en la que participaron más de 200 guardias, como parte de una iniciativa para impulsar la profesionalización de la seguridad privada y fortalecer la preparación de su personal.

La actividad se llevó a cabo el lunes 9 de noviembre y estuvo orientada a la certificación CONOCER, bajo el estándar de competencia EC0060 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

De acuerdo con la empresa, esta iniciativa forma parte de su estrategia de fortalecimiento institucional y mejora continua, además de representar una inversión en el desarrollo de su capital humano.

LAUMIR impulsa la capacitación bajo estándares nacionales

La formación bajo estándares nacionales de competencia busca fortalecer los conocimientos, habilidades y capacidades operativas del personal de seguridad, con el propósito de favorecer una actuación profesional y homogénea en el desempeño de sus funciones.

Entre los beneficios que la empresa identifica con este tipo de preparación se encuentran una mayor disciplina operativa, mejor aplicación de protocolos, identificación oportuna de riesgos y capacidad de respuesta ante incidentes.

Asimismo, la formación basada en estándares de competencia permite establecer criterios para evaluar el desempeño de los elementos y promover una cultura de responsabilidad y prevención.

Preparación de guardias como parte de la calidad del servicio

En un sector donde la capacidad de respuesta y el cumplimiento de procedimientos son fundamentales, LAUMIR plantea la preparación de sus trabajadores como un componente de su propuesta de valor.

La compañía considera que invertir en la formación de sus elementos puede contribuir a fortalecer la calidad de los servicios de seguridad, así como la confianza de sus clientes.

La capacitación también busca dignificar la labor de quienes trabajan en el sector y elevar las expectativas de desempeño dentro de la industria.

El factor humano en la seguridad privada

La empresa destacó que, además de la tecnología, los sistemas de vigilancia y los procedimientos operativos, el factor humano es uno de los pilares de cualquier estrategia de protección.

Un guardia capacitado participa en tareas de vigilancia, prevención de riesgos y atención de situaciones extraordinarias, por lo que fortalecer sus competencias puede tener efectos en su desempeño individual y en la prestación de los servicios.

Con esta jornada, LAUMIR busca reforzar su apuesta por una seguridad privada orientada a la preparación, el profesionalismo y la responsabilidad de sus elementos.

La iniciativa forma parte de una línea de trabajo centrada en el desarrollo del talento humano y en el fortalecimiento de los servicios que ofrece la compañía.