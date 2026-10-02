Laumir S.A. de C.V. capacitó a personal encargado de los servicios de limpieza hospitalaria en diversos centros médicos de la Ciudad de México, con el propósito de reforzar los procesos que se aplican diariamente en estos espacios.

La capacitación contempla protocolos relacionados con la limpieza y desinfección de superficies, lavado adecuado de manos, clasificación de áreas hospitalarias de acuerdo con su nivel de riesgo y manejo de residuos biológico-infecciosos.

La limpieza de un hospital requiere procedimientos específicos para cada espacio, desde habitaciones y pasillos hasta áreas de procedimientos y quirófanos.

Capacitación especializada para el entorno hospitalario

Las labores de limpieza dentro de un hospital tienen características particulares, por lo que el personal debe conocer los procedimientos correspondientes a cada área y las medidas que deben aplicarse durante la jornada.

En este sentido, la capacitación busca fortalecer los conocimientos de los trabajadores que participan en los servicios que Laumir S.A. de C.V. supervisa en distintos centros médicos.

Uno de los puntos abordados es la clasificación de las áreas de acuerdo con sus características y nivel de riesgo, con el objetivo de que los procedimientos de limpieza y desinfección respondan a las necesidades de cada espacio. También se refuerzan conocimientos sobre higiene de manos y manejo de los residuos generados durante la atención médica.

Limpieza y desinfección antes de una cirugía

Dentro de la operación hospitalaria, diversas actividades de limpieza se realizan antes de que los pacientes tengan contacto con determinados espacios.

Una sala de cirugía requiere procesos de limpieza y desinfección antes de ser utilizada. De igual manera, las habitaciones deben prepararse para recibir a nuevos pacientes y las áreas comunes requieren atención constante durante la jornada.

Antes de que un paciente entre a un quirófano, ya hubo un equipo que limpió y desinfectó cada centímetro de la sala. Vocero de Laumir S.A. de C.V.

Se trata de una labor que generalmente permanece fuera de la vista de los pacientes, pero que forma parte de la operación diaria de los centros médicos.

Manejo de residuos forma parte de la preparación

El manejo de residuos biológico-infecciosos representa otro de los procesos incluidos en la capacitación. La separación y manipulación de estos materiales debe realizarse mediante procedimientos definidos, por lo que el personal recibe preparación sobre las medidas correspondientes a cada etapa del proceso.

De acuerdo con Laumir S.A. de C.V., estos conocimientos forman parte de la preparación necesaria para que los equipos puedan desarrollar sus labores dentro de un entorno hospitalario.

La supervisión de los servicios también permite dar seguimiento a la aplicación de los protocolos establecidos en los centros médicos.

La capacitación del personal forma parte de los servicios de higiene hospitalaria de Laumir S.A. de C.V., con equipos preparados para desarrollar labores de limpieza y desinfección de acuerdo con las características de cada instalación.