Luego de que un sinfín de trabajadores se mostraran contentos por el reparto de utilidades, el SAT los sorprendió con la peor de las noticias.

Y es que muchos no lo saben, pero esta compensación económica también tiene retención por Impuesto Sobre Renta (ISR) dependiendo de los montos recibidos por el trabajador.

Ante esta medida, en redes sociales se desataron los memes, pues son muchos los trabajadores molestos con el SAT que no están de acuerdo con perdonar su ambición.

¿Las utilidades también tienen retención por ISR?

De acuerdo con la normativa general del ISR, todos aquellas percepciones económicas que puedan ser catalogadas como ingresos para un trabajador deben contemplar el impuesto.

Esto quiere decir que es posible que las utilidades tengan este tipo de retención, aunque es cierto que no aplica en todos los casos.

¿Bajo qué circunstancias el SAT sí puede cobrar este tipo de impuesto?

Si como trabajador tuviste un reparto de utilidades equivalente a 15 días de salario mínimo no hay retención por ISR.

Si como trabajador tuviste un reparto de utilidades mayor a 15 días de salario mínimo sí hay retención por ISR.

Y si bien esto exime a bastantes del pago, ni así los internautas perdonan al SAT por su ambición.

¡Ya suéltame, SAT, me lastimas! Estos son los mejores memes sobre la retención por ISR de utilidades

A raíz de la molestia por la ambición del SAT en cobrar ISR de las utilidades se dieron a conocer estos memes, con los que no podríamos estar más de acuerdo:

¡¿Cómo de que también me retienen ISR de las utilidades?! pic.twitter.com/ltFm9LOpYa — José Carlos Méndez (@jOkAmE) April 27, 2023

Y es que apenas nos íbamos a saborear las utilidades:

Eso sí, recuerda que la retención por ISR no es aplicable para montos equivalentes a 15 días de salario mínimo (o menos).

Así que si no recibes utilidades, o bien, no arriba de 15 días de salario mínimo, no te preocupes porque el SAT quizá no esté detrás de ti.

Pero sí toma tus precacuciones.

¿Algún día perdonaremos su ambición? Parece que no.