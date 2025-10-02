La lista de Profeco con los detergentes en polvo que sí convienen para lavar ropa

La revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado su nueva edición para octubre de 2025, poniendo a prueba los detergentes en polvo.
Estudio de calidad de la Profeco, tras analizar 49 detergentes de los cuales 26 fueron en polvo para ropa.
Dichas pruebas que la Profeco realizó a los detergentes en polvo fueron para comprobar:
- Veracidad de la información
- Contenido neto
- PH
- Solidez del color
- Eficiencia de lavado (remoción de manchas)
- Desgaste de la tela
- Efecto anti percudido
Lista de detergentes en polvo que sí convienen para lavar ropa, según Profeco
Según los resultados del análisis de la Profeco, son varios los detergentes en polvo que sí convienen para lavar ropa en distintas modalidades.
Detergentes en polvo que sí convienen para lavar ropa contra el percudido
- Ace Oxígeno Activo
- Ariel Revitacolor
- Bold 3 Cariñitos de Mamá
- Bold 3 Softech
- Carisma
- Foca
- Persil Universal
- Viva Higiene + Anti-Olor
- 1-2-3
- El Milagro
- La Morena
- Útil
Los detergentes en polvo que conviene para lavar ropa y eliminan mejor las manchas de tacos
- Perceptions Frescura Polar
- Viva
- Viva Fresca Lavanda
Los detergentes en polvo que conviene para lavar ropa y remueven mejor las manchas de espinaca
- Ariel, Poder y Cuidado
- Great Value
- Perveptions Floral
- Persil Colores vivos y Perfil Universal
- 1-2-3
- Golden Hills
- 1-2-3 Limón
¿Qué detergentes en polvo para lavar ropa fueron reprobados por la Profeco?
En contraparte los detergentes en polvo para lavar ropa fueron reprobados por la Profeco al no demostraron lo que prometen en sus etiquetas son:
- Ace Oxígeno Activo: “Frescura increíble”
- Carisma: “Óptimo desempeño”
- Persil Colores Vivos: “Frescura duradera”
- Persil Universal: “Acción profunda” y “Frescura duradera”
- Viva Higiene + Anti-olor: “Quitamanchas total”
- Viva: “Quitamanchas total”
- Viva Fresca Lavanda: “Quitamanchas total”
- 1-2-3 5 Beneficios: “Fragancia duradera”