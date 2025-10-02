La lista de Profeco con los detergentes en polvo que sí convienen para lavar ropa

La revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado su nueva edición para octubre de 2025, poniendo a prueba los detergentes en polvo.

Estudio de calidad de la Profeco, tras analizar 49 detergentes de los cuales 26 fueron en polvo para ropa.

Dichas pruebas que la Profeco realizó a los detergentes en polvo fueron para comprobar:

Veracidad de la información

Contenido neto

PH

Solidez del color

Eficiencia de lavado (remoción de manchas)

Desgaste de la tela

Efecto anti percudido

Lista de detergentes en polvo que sí convienen para lavar ropa, según Profeco

Según los resultados del análisis de la Profeco, son varios los detergentes en polvo que sí convienen para lavar ropa en distintas modalidades.

Detergentes en polvo que sí convienen para lavar ropa contra el percudido

Ace Oxígeno Activo

Ariel Revitacolor

Bold 3 Cariñitos de Mamá

Bold 3 Softech

Carisma

Foca

Persil Universal

Viva Higiene + Anti-Olor

1-2-3

El Milagro

La Morena

Útil

Los detergentes en polvo que conviene para lavar ropa y eliminan mejor las manchas de tacos

Perceptions Frescura Polar

Viva

Viva Fresca Lavanda

Los detergentes en polvo que conviene para lavar ropa y remueven mejor las manchas de espinaca

Ariel, Poder y Cuidado

Great Value

Perveptions Floral

Persil Colores vivos y Perfil Universal

1-2-3

Golden Hills

1-2-3 Limón

¿Qué detergentes en polvo para lavar ropa fueron reprobados por la Profeco?

En contraparte los detergentes en polvo para lavar ropa fueron reprobados por la Profeco al no demostraron lo que prometen en sus etiquetas son: