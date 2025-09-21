El empresario Ricardo Salinas Pliego lanzó una dura crítica contra el recién lanzado iPhone 17, asegurando que el nuevo celular de Apple “se siente más barato”.

Fue a través de un comentario en sus redes sociales en donde Ricardo Salinas Pliego destrozó al iPhone 17, pues señaló que este, cuyo costo alcanza hasta los 31 mil pesos, “se ve de peor calidad” que los modelos anteriores de Apple.

Todo comenzó cuando el ex campeón de boxeo mexicano, Jorge el “Travieso” Arce, preguntó a sus seguidores por el nuevo iPhone 17, a lo que Ricardo Salinas Pliego no dudó en responder con una crítica.

iPhone 17 (Apple )

Ricardo Salinas Pliego no escondió su desagrado por el recién lanzado iPhone 17, tras asegurar que este nuevo celular de Apple “se ve de peor calidad” que sus antecesores.

Jorge el “Travieso” Arce manifestó en redes sociales su intención de comprar el nuevo iPhone 17, por lo que el empresario y dueño de TV Azteca externó su negativa para que no lo hiciera.

El empresario Ricardo Salinas Pliego criticó que el iPhone 17 vuelva a tener aluminio como material principal, y no titanio como lo venía haciendo Apple.

Por ello, aseguró que el iPhone 17 “se ve y se siente más barato”, a lo que aseguró que es un celular que podría rayarse y abollarse a la primer caída.

El diseño del iPhone 17 tampoco escapó a la critica de Ricardo Salinas Pliego, tras asegurar que el nuevo look del celular de Apple “es malito”.

Finalmente Ricardo Salinas Pliego cuestionó la nueva colocación de las cámaras en el iPhone 17, al señalar que no entendió el “abultamiento” de las mismas.