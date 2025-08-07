La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitió una alerta por la presencia de fluoruro de estaño en la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint.

De acuerdo con la Cofepris, ordenó el retiro de esta crema dental debido a las sospechas de una reacción adversa provocada por la combinación de ingredientes.

Te compartimos los ingredientes que, combinados en la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, están provocando irritación y sensibilidad, entre otros efectos secundarios.

Fluoruro de estaño en pasta de dientes Colgate Total Clean Mint, reacciona a este ingrediente con síntomas molestos

La Cofepris ordenó el retiro de la pasta de dientes Colgate Total Clean Mint ante las denuncias por reacciones adversas por su uso que van desde la sensibilidad hasta la generación de aftas en la boca.

De acuerdo con la marca Colgate-Palmolive, se trataría de una reacción generada, no por el fluoruro de estaño, sino por la combinación de éste con un nuevo saborizante usado en la fórmula de la crema dental Colgate Total Prevención Total Clean Mint.

Los primeros en reportar los síntomas molestos fueron los usuarios de países como Argentina y Brasil, donde se documentaron más de 11 mil casos donde se presentaron:

úlceras bucales

ardor

inflamación en cavidad bucal

hinchazón

Asimismo, Cofepris señaló que también se puede experimentar una reacción alérgica a la combinación de fluoruro de estaño con este nuevo saborizante, así como:

inflamación de encías

dolor bucal

sensibilidad dental

úlceras, aftas o furúnculos

¿Qué es el fluoruro de estaño? ingrediente en pasta de dientes Colgate Total Clean Mint

El fluoruro de estaño, ingrediente maldito que contiene la pasta de dientes Colgate Total Prevención Total Activa Clean Mint, es un compuesto químico que está provocando reacciones en los usuarios.

Este ingrediente que alertó la Cofeprus, es un compuesto activo que suele utilizarse en pastas dentales y otros productos de cuidado bucal para la prevención de caries.

El fluoruro de estaño es un compuesto formado por estaño y fluor que se combina para ayudar con la higiene bucal, pues tiene propiedades antimicrobianas para reducir la placa bacteriana y las bacterias que provocan problemas periodontales.

Este ingrediente se utiliza como alternativa al fluoruro de sodio, ingrediente más común en las pastas y cremas dentales en el mercado.

Cabe señalar que los expertos en salud bucal han aclarado que el fluoruro de estaño es completamente seguro para su uso en pastas de dientes; además de que se ubica como uno de los ingredientes que aportan en la prevención y combate de las caries en su fase mineral.