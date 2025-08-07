La pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint ha causado furor luego de que Cofepris la sacara del mercado por riesgos a la salud; estas serían las secuelas por usarla.

La tarde de ayer martes 5 de agosto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que ordenó retirar del mercado la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.

La Cofepris aclaró que el retiro del producto del mercado se debe a quejas por sospecha de reacción adversa ante una gran variedad de síntomas, pero en México ya hay temores sobre las secuelas a largo plazo que podría provocar el haber usado la pasta de dientes.

Estas serían las secuelas de usar la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint

Ante las dudas por las secuelas que puede dejar el haber usado la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint durante tiempo prolongado, autoridades de Argentina y Brasil informaron al respecto.

Ambos países fueron los primeros en prohibir la comercialización de la pasta de dientes, ya que detectaron más de 11 mil casos; de acuerdo con reportes de las personas afectadas, estas fueron las secuelas más comunes:

aftas bucales (úlceras pequeñas y dolorosas)

irritación en la lengua o encías

ardor o quemazón en la boca

hinchazón de labios, lengua o mejillas

dolor al masticar o al hablar

sequedad bucal

sabor metálico o amargo persistente

descamación de la mucosa oral

sensación de entumecimiento o hipersensiblidad

Tanto la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina como la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil, especificaron que las secuelas se dan de manera local en la boca y en la mayoría de los casos son reversibles, por lo que han descartado hasta el momento consecuencias graves a largo plazo.

Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, sancionada por Cofepris (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com )

¿Qué provocó las reacciones adversas y secuelas por el uso de Colgate Total Prevención Activa Clean Mint?

En el caso de Argentina y Brasil, ambas autoridades sanitarias llegaron a una hipótesis sobre la posible causa que provocó las diferentes secuelas y reacciones adversas tras el uso de la pasta de dientes Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.

De acuerdo con las autoridades de dichos países, el cambio de un nuevo saborizante agregado a la fórmula de la pasta de dientes, en combinación con el fluoruro de estaño, pudo haber causado daños en las membranas celulares de la boca.

Sin embargo, en México no se ha confirmado que esa sea la causa de los síntomas provocados en los consumidores de Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.

Hasta el momento se sabe que las secuelas o síntomas desaparecen tras unos días de suspender el uso de la pasta de dientes, y no se ha detectado caso alguno de daños irreversibles o efectos crónicos,

No obstante, personas con condiciones previas como hipersensibilidad, alergias u otras enfermedades, registraron un empeoramiento temporal de sus síntomas, pero sin que ello ponga en riesgo su vida.