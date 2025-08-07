¿Quieres saber cuál es la mejor pasta de dientes? Esto dicen los odontólogos para que lo tomes en cuenta.

Después de que la Cofepris anunciara el retiro del mercado de la pasta Colgate Total Prevención Activa Clean Mint, muchos se preguntan qué dentífrico usar.

Esta es la mejor pasta de dientes, de acuerdo con los odontólogos

Los expertos en salud bucal indican que la pasta de dientes debe comprarse y usarse de acuerdo con las necesidades de higiene de cada persona.

Y aunque no existe una sola pasta de dientes como la “mejor”, los odontólogos sí recomiendan usar estas:

Colgate Pasta de Dientes Triple Acción Anticaries y Frescor a Menta Oral-B 3D White Luxe Perfección Blanqueamiento Sensodyne Pasta de Dientes Sensibilidad y Encías Parodontax Encías Aliento-Sensibilidad Pasta Dentífrica Signal Integral 8 Complete Pack Pasta Dentífrica ISDIN Bexident Encías Mantenimiento Pasta Dentífrica

Pasta dental (Unsplash)

Recuerda que en el mercado existen diversos tipos de pastas dentales como:

Pasta para dientes sensibles

Para para control de sarro

Pasta para blanqueamiento dental

Pasta para cuidado de encías

Pasta para niños

Pasta para gingivitis

En ese sentido, se debe tener cuidado al momento de comprar una pasta de dientes, ya que esta debe ajustarse a nuestra salud bucal.

Pasta dental (Unsplash)

5 recomendaciones para elegir una pasta de dientes

Si no sabes cómo elegir una pasta de dientes, puedes seguir estas recomendaciones:

Acude a tu dentista para saber si tienes algún problema dental Revisa que tengan sellos de aprobación dental y que tengan flúor. En niños menores de 6 años se sugieren las 1000 ppm (porciones por millón) y en adultos las 1450 ppm Selecciona una pasta con sabor y texturas que te gusten Investiga que ingredientes tiene y si se ajustan a tus necesidades Revisa la fecha de caducidad, evita comprar productos que estén próximos a expirar

Además de que cuidar la marca de pasta de dientes que uses, los especialistas indican que se debe tener hábitos de higiene bucal adecuados como:

Lavarse los dientes tres veces al día

Procurar el uso de hilo dental y enjuague bucal para eliminar bacterias

Llevar una dienta reducida en el consumo de azúcares y almidones

Visitar de forma regular a un odontólogo para que realice un diagnóstico profesional del estado de tus dientes