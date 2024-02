Te decimos en dónde está la primera de las 22 sucursales de Jack in the box en México, ya que tras casi 30 años, la cadena de hamburguesas de Estados Unidos regresará a tierras mexicanas.

Desde el pasado mayo de 2023, la cadena de hamburguesas Jack in the box anunció que regresaría a México con 22 sucursales en 4 estados del norte del país, aunque no mencionó cuáles serán.

Y es que anteriormente Jack in the box estuvo en México casi una década, exactamente en Tijuana y Mexicali, Baja California, con la posibilidad de expandirse a Guadalajara y Ciudad de México, sin embargo, el plan no se concretó.

¿En dónde está la sucursal de Jack in the box en México? La cadena de hamburguesas llegó a esta entidad

Desde el 26 de febrero a partir de las 13:00 horas, Jack in the box abrió las puertas de su primera sucursal en México, llegando a la capital de Chihuahua, pero te decimos el lugar exacto en donde está:

La sucursal de Jack in the box se encuentra sobre la calle A.F. Carbonel, en San Felipe V Etapa , entre Leones y Boulevard Antonio Ortíz Mena, muy cerca de Plaza Galerías y al frente de Alsuper Plus.

Aunque no compartió las fotos de su inauguración, la cuenta oficial de Instagram de Jack in the box México sí ha publicado las historias de los primeros clientes de la cadena de hamburguesas en el país.

Igualmente, Jack in the box en México tendrá un horario de atención de 24 horas, los 365 días del año.

Menú de Jack in the box en México; esto ofrece la cadena de hamburguesas

Mediante Google Maps, el internauta Esteban Valdez compartió la foto del menú de Jack in the box en México, el cual incluye desde postres, hasta infusiones de Red Bull .

Jack in the box en México; te decimos en dónde está (Soy rico chico vía Instagram)

Este es el menú de Jack in the box en México:

Ensaladas de pollo (o pollo crispy):

Garden



Southwest

Breakfast, desayunos que se sirven todo el día:

Croissant supremo



Meat lover burrito



Croissant de salchicha



Desayuno cargado



Salchicha extrema



Desayuno ultimate



Desayuno jumbo

Kid’s combos o para niños:

Chesseburger



Tiras de pollo



Mini pancakes con hash brown o mapple



Nuggets de pollo

Jack’s deals:

Jr. Jumbo Jack



Nuggets de pollo



Papas fritas jr.



Dos tacos regulares



Sandwich de pollo



Jr. Jumbo Jack



Refresco jr.

Snacks:

Mini tacos



Mini tacos cargados



Aros de cebolla



Papas curly



Papas fritas



Egg rolls jumbo



Dos tacos



Jalapeño poppers



Jack wrap

Postres:

Mini churros



Chessecake



Chocolate overload cake

Combos de Jack in the Box en México, que incluyen papas y refresco chicos:

Sourdough Jack



Double Jack



Tocino & queso suizo Buttery Jack



Tocino ultimate cheeseburger



Smashed Jack double con tocino



Jumbo Jack cheeseburger



Clásica buttery Jack



Ultimate cheeseburger



Clásica smashed Jack



Jack’s spicci chicken con queso



Chicken ranch club estilo casero



Cluck sandwich



Sandwich de pollo a la parrilla



Tiras de pollo Crispy



Chicken Nuggets (8 piezas)

Bebidas:

Té helado



Leche



Jugo de naranja



Agua embotellada



Café cremoso a las rocas



Café frio o caliente



Malteadas old fashioned



Red Bull infusions de fresa o mora azul.