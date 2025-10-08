Tequila Herradura Reposado fue galardonado con la Medalla de Plata en el Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025, el cual es uno de los concursos más prestigiosos del mundo dedicado a los destilados.

Este resultado posiciona a Casa Herradura como una de las mejores evaluadas, consolidando su reputación por calidad, equilibrio y autenticidad.

Tequila Herradura consolida su prestigio a nivel mundial

El concurso es originario de Bruselas y por primera vez se llevó a cabo en Jalisco, donde especialistas evaluaron cientos de destilados de más de 70 países.

Casa Herradura reafirma su prestigio a nivel internacional, pues es pionera en la creación del tequila reposado, y consolida su papel como un referente de innovación y tradición.

Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2025 galardonó a Casa Herradura (Cortesía)

Por otra parte, se dio a conocer que en el 2024, México produjo 495.8 millones de litros de tequila, de los cuales 400.3 millones se exportaron a cinco continentes.

En este contexto, el reconocimiento a Tequila Herradura Reposado fortalece el valor de la Denominación de Origen Tequila y su peso como símbolo de identidad y orgullo nacional.

“Este reconocimiento refleja la pasión y el compromiso de nuestro equipo en México. Más allá de la distinción, reafirma nuestra misión de compartir lo mejor de la cultura tequilera con el mundo, siempre con un firme compromiso con la calidad y la sustentabilidad” Yleana Leal, Directora General de Brown-Forman México

Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) resaltó que el tequila representa el 20% de las muestras evaluadas en el certamen, lo que demuestra la fuerza del sector y su capacidad de competir con las mejores bebidas del mundo.

“Cada premio que recibe el tequila es un reconocimiento a su calidad, tradición e innovación, el tequila es un emblema de unidad para los mexicanos y un motor de desarrollo económico para el país, por toda la cadena productiva de Agave-Tequila que se impulsa alrededor de nuestro destilado nacional” Ana Cristina Villalpando Fonseca, Directora General de la CNIT

Con más de 150 años de historia, Casa Herradura ha preservado métodos artesanales en la elaboración de su tequila, y bajo el liderazgo de Brown-Forman, la marca continúa fortaleciendo su presencia internacional.