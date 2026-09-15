El empresario que encabeza X Brands, Hugo Magaña después de llevar a Santas Alitas de un pequeño restaurante en Guadalajara a una cadena con más de 100 sucursales en el país, ahora apuesta por replicar esa experiencia con otras marcas mexicanas.

X Brands, es un holding que busca identificar, integrar e impulsar conceptos de Alimentos y Bebidas con modelos aprobados y potencial de expansión, con especial interés en fortalecer su presencia en Ciudad de México y su zona metropolitana, para desde ahí, crecer a otros mercados del país.

Actualmente, X Brands reúne a Santas Alitas y Cheesy Planet Pizzas, cadena originaria de Chihuahua que cuenta con cerca de una decena de unidades. Sin embargo, el objetivo es sumar nuevos conceptos mexicanos que estén listos para dar el siguiente paso.

Queremos integrar a aquellas marcas mexicanas de Alimentos & Bebidas que tengan al menos tres sucursales, un diferenciador claro frente a la competencia y estén preparadas para potenciar su crecimiento. Hugo Magaña, fundador de Santas Alitas

De una idea en Guadalajara a más de 100 sucursales

La experiencia detrás de X Brands comenzó hace 15 años, cuando el empresario que encabeza X Brands, Hugo Magaña, entonces un joven publicista, detectó una oportunidad: adaptar al mercado mexicano el concepto de las alitas de pollo, ampliamente popular en Estados Unidos, y combinarlo con un ambiente pensado para reunirse entre amigos.

Así nació Santas Alitas en Guadalajara, con una propuesta basada en alitas, cerveza y música. Lo que comenzó como un pequeño restaurante bar se convirtió con el paso de los años en una marca con presencia nacional y más de 100 sucursales. Este año, Santas Alitas prevé cerrar con más de 20 nuevas sucursales en territorio mexicano, mientras el holding prepara la expansión de las marcas que forman parte de su portafolio.

X Brands, de Hugo Magaña, busca integrar marcas mexicanas de Alimentos y Bebidas. (cortesía)

X Brands busca impulsar a emprendedores y franquicias

La estrategia de X Brands tiene dos vertientes. Por un lado, busca encontrar empresarios que hayan desarrollado conceptos exitosos y quieran llevarlos a una nueva etapa de expansión. Por otro lado, pretende acercar esas marcas a inversionistas y emprendedores interesados en operar una franquicia.

Nuestra meta es potenciar a los emprendedores, tanto a aquellos que quieren hacer crecer su marca como a quienes buscan una franquicia para comenzar su propio negocio. Hugo Magaña, fundador de Santas Alitas y líder de X Brands

Con esta estrategia, X Brands busca convertirse en una plataforma para detectar conceptos con potencial, fortalecerlos y acelerar su expansión, aprovechando la experiencia acumulada en el desarrollo de Santas Alitas.