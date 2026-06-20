El titular de la Secretaría de Economía (SE) del gobierno federal, Marcelo Ebrard, mostró los avances de Taruk, el primer autobús eléctrico de pasajeros que se hace en México.

“Ahí va abriéndose paso el Taruk , primer autobús eléctrico de pasajeros diseñado y hecho en 🇲🇽🇲🇽" Marcelo Ebrard

Por medio de un video que compartió en sus redes sociales, el funcionario destacó que el proyecto mexicano ya se encuentra en plena fase de pruebas, mismas que se realizan en Quintana Roo.

Cabe destacar que desde inicios del mes de junio, tras la entrega de 5 unidades en Chetumal, Taruk ya comenzó a operar, aunque en periodos de ensayo para su uso público.

Ahí va abriéndose paso el Taruk , primer autobús eléctrico de pasajeros diseñado y hecho en 🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/mGfE2zdUnW — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 20, 2026

Marcelo Ebrard muestra avances de Taruk, el primer autobús eléctrico de pasajeros hecho en México

El 18 de septiembre de 2024, el gobierno federal anunció la construcción del primer autobús eléctrico diseñado, desarrollado y fabricado 100% en México, el cual fue bautizado como Taruk.

Poco menos de 2 años después, el proyecto que se concretó gracias a una alianza entre la industria privada, Conahcyt e instituciones como la UNAM y la UAM Iztapalapa, ya dio sus primeros recorridos.

Así lo reveló Marcelo Ebrard en el video que difundió en sus redes sociales, pues resaltó que el 19 de junio, Taruk tuvo su segundo día de pruebas en Chetumal, Quintana Roo.

En el video se destaca que las pruebas ejecutadas por nuevos operadores se ejecutaron sin pasajeros, además de que realizaron recorridos por la ruta Sian Ka’-An - Las Américas.

Finalmente, se establece que con el avance en las pruebas, Taruk busca garantizar una movilidad segura e inclusiva para todos.

Taruk

Así es Taruk, el autobús eléctrico mexicano

En la presentación del proyecto Taruk, la entonces directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, explicó que el autobús cuenta con las siguientes características técnicas: