El caso del huevo pirata en el mercado mexicano sigue dando de qué hablar, pues ahora huevo San Juan advirtió sobre la existencia de un par de páginas falsas que ofrecen producto apócrifo.

“Detectamos que las páginas huevomx.com, huevo-sanjuan.com y huevos-sanjuan.com están haciendo uso de nuestra imagen para realizar ofertas fraudulentas” Huevo San Juan

Fue por medio del sitio web oficial de la empresa productora que se emitió una alerta dirigida a los distribuidores por las páginas falsas que se hacen para por ella.

Al deslindarse de dichos espacios en línea, Huevo San Juan hizo un llamado a evitar hacer tratos con personas que no san distribuidores autorizados de su producto.

Alerta de Huevo San Juan por páginas falsas que ofrecen huevo pirata (Huevo San Juan)

Huevo San Juan alerta por páginas apócrifas que ofrecen “huevo pirata”

A finales del mes de julio e inicios de agosto de 2026, autoridades de Durango emitieron una alerta debido a que se detectó la comercialización de “huevo pirata” que se hace pasar por Huevo San Juan.

Debido a dicho caso, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) desplegó un operativo con el que ha logrado sacar del mercado el producto.

Ahora, la propia empresa Huevo San Juan emitió una advertencia sobre la existencia de al menos dos páginas de internet falsas que ofrecen huevo pirata.

“En Huevo San Juan reiteramos nuestro compromiso con nuestros distribuidores al informarles que detectamos que las páginas huevomx.com, huevo-sanjuan.com y huevos-sanjuan.com están haciendo uso de nuestra imagen para realizar ofertas fraudulentas utilizando el nombre de nuestro producto.” Huevo San Juan

Se trata de un anuncio de alerta que emerge al ingresar al sitio web oficial de la compañía, en el que se explica que las páginas falsas en cuestión intentan hacerse pasar por Huevo San Juan.

Al explicar que los enlaces apócrifos son huevomx.com, huevo-sanjuan.com y huevos-sanjuan.com, apuntó que se detectó que ambos realizan ofertas fraudulentas usando el nombre de su producto.

Alertan por "huevo pirata” en Durango (Michelle Rojas/SDPnoticias )

Huevo San Juan pide no hacer tratos con perfiles falsos

Luego de advertir sobre la existencia de las dos páginas de internet que ofrecen huevo pirata que se hace pasar por su producto, Huevo San Juan pidió evitar hacer tratos con los perfiles apócrifos.

En la misma alerta en su sitio web, la empresa se deslindó de las páginas falsas y de las promesas de venta que realizan, pues sentenció que ninguna es parte de sus distribuidores oficiales.

Ante ello, instó a los compradores evitar caer en engaños, toda vez que los sitios web apócrifos clonaron el diseño de su página con el fin de confundir a sus consumidores.

Finalmente, Huevo San Juan recomendó que solo se llegue a acuerdos comerciales con un distribuidor que cuenta con las credenciales de autorización de PROAN.