Autoridades sanitarias del estado de Durango se mantienen en alerta debido a que durante los últimos días se reportó la comercialización de “huevo pirata” en la entidad.

De acuerdo con lo información que han emitido los medios locales, es en la Región Laguna donde se han detectado productos que se denuncia, usan el sello de “Huevo San Juan” de manera irregular.

Ante el caso del “huevo pirata” que se está comercializando en Durango, se han emitido diversas recomendaciones para revisar la procedencia del producto que se está consumiendo.

Huevo (Andrea Murcia Monsivais / Andrea Murcia Monsivais)

Alertan por “huevo pirata” en Durango; reportan producto que se hace pasar por huevo San Juan

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), activó una alerta por la detección de la venta irregular de “huevo pirata” en la entidad.

Como parte del mecanismo de alerta, puso en marcha una serie de operativos de inspección por medio de los que busca huevos que usan de forma irregular la marca “San Juan”.

Durante las revisiones efectuadas esta semana en el Mercado de Abastos de Gómez Palacio, el personal sanitario aseguró centenas de piezas que carecían de los registros obligatorios.

Huevo (Cortesía)

Asimismo, se ha detectado que comerciantes distribuyen “huevo pirata” con la falsificación de sellos sobre el cascarón y la reutilización de empaques de cartón la marca “San Juan”.

Los inspectores confirmaron que las acciones de verificación continuarán en establecimientos de Durango para retirar del mercado todos los lotes que incumplan con las normas sanitarias.

Asimismo, se busca identificar el origen de la mercancía apócrifa para sancionar a los distribuidores responsables y garantizar la seguridad alimentaria en los municipios afectados por esta práctica.

Revisa estos detalles para evitar el “huevo pirata”

Ante el caso de la comercialización de “huevo pirata” en Durango, se han emitido algunas recomendaciones para revisar el producto a consumir y evitar las versiones falsificadas:

Analizar el sello: El estampado original en el cascarón es azul, fino y uniforme. Si luce borroso, muy grueso o corrido, puede ser falso

Usar el “Frescómetro”: Ingresa el código del cascarón en la plataforma digital de huevo San Juan y si el sistema no arroja la granja y fecha de empaque, el producto no es auténtico

Revisar el empaque: Asegúrate de que la caja incluya marca, lote y caducidad. Desconfía de empaques reutilizados o genéricos sin rotular

Comprar en comercios formales: Adquiere el producto en tianguis o tiendas establecidas para garantizar su trazabilidad y manejo sanitario