En redes sociales se reporta un hackeo a la plataforma Puerto Inteligente Seguro (PIS), administrada por la Secretaría de Marina (Semar).
Se habla de la exposición de datos vulnerables de 640,000 operadores portuarios en México:
- Nombre completo
- CURP
- RFC
- Número de seguro social
- Detalles laborales
- Fotografías de rostro.
El ataque ha sido atribuido al hacker “Marssepe”, integrante del grupo Sociedad Privada 157, debido a que supuestamente éste publicó algunos datos en un foro de ciberdelincuencia.
Marina guarda silencio ante hackeo
Pese a que el hackeo masivo facilita delitos como: suplantación de identidad, secuestro y extorsión, hasta el momento de redactar esta nota, la Semar no se ha pronunciado al respecto, lo que le ha generado críticas.
ASIPONA Manzanillo activa protocolos de seguridad ante posible hackeo masivo
Por su parte, la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanino, de manera preventiva, tomó acciones inmediatas ante un posible hackeo.
Mediante el portal oficial, ASIPONA Manzanillo informa que, el pasado 05 de abril de 2026, se detectó una publicación en la red social X en la que se hacía referencia a una posible vulneración de datos en la Plataforma de Puerto Inteligente Seguro (PIS).
Razón por la que se activaron de manera inmediata protocolos de seguridad:
- Cambio de contraseñas en el sistema PIS.
- Deshabilitación de accesos directos a la base de datos desde direcciones IP externas.
- Desactivación de accesos en el entorno de pruebas de la plataforma.
- Configuración de seguridad.
- Restablecimiento del sistema.
- Monitoreo permanente de tráfico y de las URL.
- Implementación de herramientas complementarias de seguridad
A la comunidad portuaria se le envió un correo electrónico para enterarlos de la situación y, por ende, actuar de inmediato. Ua vez que se restableció el sistema, hoy opera con normalidad.
ASIPONA Manzanillo reitera su compromiso con la protección de datos y la operación confiable de sus sistemas.