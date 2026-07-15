La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a cargo de Edgar Amador Zamora , apuesta por un esquema de compras consolidadas para disminuir los costos relacionados con el arrendamiento vehicular en la Administración Pública Federal.

A través de este modelo, se concentrará la demanda de más de 90 dependencias federales en un solo procedimiento de contratación, con el objetivo de fortalecer la capacidad de negociación con los proveedores y generar mayores eficiencias en el gasto público.

Licitación concentrará necesidades de más de 90 dependencias federales

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en Compras MX la licitación pública electrónica LA-06-400-006400001-N-11-2026, mediante la cual se agrupan los requerimientos de vehículos oficiales de diversas instituciones federales.

El mecanismo evita la realización de múltiples procedimientos independientes y permite reducir costos administrativos asociados a los procesos de contratación.

La convocatoria contempla entre 10 mil 422 y 18 mil 217 unidades distribuidas en 30 partidas, que incluyen sedanes, camionetas pick up, SUV, vehículos utilitarios, camiones, tractocamiones, motocicletas, autobuses, montacargas y unidades especializadas. Además, el contrato tendrá una vigencia de 48 meses.

Arrendamiento vehicular permitirá evitar compras directas de unidades

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que el esquema de arrendamiento vehicular permitirá a las dependencias evitar inversiones directas para adquirir unidades nuevas.

Asimismo, las empresas que resulten adjudicadas asumirán responsabilidades relacionadas con el mantenimiento y la disponibilidad operativa de los vehículos, lo que representa un ahorro adicional para el sector público y garantiza la continuidad de las operaciones gubernamentales.

Hacienda impulsa compras consolidadas para reducir costos de arrendamiento vehicular. (cortesía)

Once empresas participan en la licitación pública federal

La compra consolidada es impulsada por la SHCP, a través del equipo de la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez Castro, y se desarrolla a apartir de un concurso público electrónico en Compras MX.

Dicho proceso está sujeto a los mecanismos de vigilancia previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la participación de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro Sánchez.

La dependencia también analiza replicar este modelo de compras consolidadas en otros rubros de la Administración Pública Federal, con el propósito de optimizar recursos y fortalecer la eficiencia del gasto gubernamental. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé emitir el fallo correspondiente el próximo 31 de julio e iniciar la ejecución del contrato el 28 de agosto de 2026.