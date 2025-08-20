Tras las acusaciones e investigación por lavado de dinero del narcotráfico, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que Kapital Bank adquirirá gran parte de los activos de Intercam.

Fue en junio 2025 que el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa estaban siendo investigadas por posible lavado de dinero, por lo cual la Red de Control de Delitos Financieros emitieron sanciones.

Hasta el momento, Estados Unidos dio nueva prorróga a la entrada en vigor de dichas medidas, a las cuales CIBanco respondió con una demanda, ya que se menciona que a diferencia de Intercam y Vector Casa de Bolsa, es la institución más afectada.

Intercam: Kapital Bank adquirirá gran parte de sus activos tras ser señalada de lavado de dinero, anuncia Secretaría de Hacienda

Mediante comunicado, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que avanza la venta de activos de parte de Intercam, que en su gran mayoría serán adquiridos por Kapital Bank.

Tal como se lee en su comunicado, debido a las acusaciones de lavado de dinero, Kapital Bank adquirirá “una parte significativa” de las operaciones de Intercam, tanto de su Grupo Financiero como su banco, así como otras entidades que la integran.

La transferencia es para que Kapital Bank pueda dar continuidad a la atención de los clientes de Intercam así como sus servicios financieros y protección de los derechos de los ahorradores en apego a la Ley de Instituticiones de crédito.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda resaltó que fueron varias las instituciones del sistema financiero interesadas en adquirir los activos de Intercam, bajo esquemas orientados en maximizar el valor de las operaciones.

El comunicado de la Secretaría de Hacienda finaliza señalando su compromiso de supervisar el proceso de traspaso de activos de Intercam para garantizar el orden y la transparencia.

Intercam: Kapital Bank adquirirá activos, anuncia Secretaría de Hacienda (Captura de pantalla)

Además de agradecer a los clientes de Intercam, para quienes todavía no dio una fecha para normalizar las operaciones, las cuales seguirán sujetas a aprobación de las autoridades.

Intercam obtiene nueva prórroga de Estados Unidos, quienes lo acusaron de lavado de dinero

Aunque Intercam no se ha pronunciado sobre la adquisición de activos de Kapital Bank, se dio a conocer que Estados Unidos dio una nueva prórroga de la entrada en vigor de sus medidas, tendrán hasta el 20 de octubre de 2025

Ya que previamente, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) había establecido la entrada en vigor de la prohibición de ciertas transferencias de fondos desde y hacia Intercam para el 4 de septiembre.

Acorde con el comunicado del Departamento del Tesoro, esta nueva prórroga para Intercam refleja las medidas adoptadas por el Gobierno de México para abordar las preocupaciones planteadas por Estados Unidos.