El Consejo de Administración de HSBC México dio a conocer que el excandidato a la presidencia del país, José Antonio Meade Kurbrieña, fue designado como su nuevo presidente.

“HSBC México informa al público inversionista que José Antonio Meade Kuribeña ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración de HSBC México, S.A.” HSBC México

A través de un escueto comunicado que publicó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), HSBC México informó que designó a José Antonio Meade como el presidente de su Consejo de Administración.

De acuerdo con el informe que la institución bancaria emitió para su público inversionista, el nombramiento del excandidato presidencial entró en vigor desde el día martes 3 de febrero.

José Antonio Meade (@joseameadek / Instagram)

De esa manera, José Antonio Meade asumió el cargo en el Consejo de Administración HSBC México, luego de 7 años de ser parte del mismo como consejero, pues se integró como tal desde el 2019.

Cabe destacar que en el puesto, el también exsecretario federal tendrá bajo su responsabilidad diversas acciones como la supervisión estratégica y la dirección del gobierno corporativo de la firma.

Hasta el cierre de esta nota, el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores no ha emitido ningún pronunciamiento con respecto a su reciente designación.

José Antonio Meade se alejó de la política tras las elecciones 2018

El nombramiento de José Antonio Meade como presidente del Consejo de Administración de HSBC, ocurre a 7 años de las elecciones presidenciales de 2018 en las que fue candidato del PRI.

En dicho proceso electoral, el entonces abanderado tricolor se hizo de un lejano tercer lugar, debido a que en el cómputo final se constató que obtuvo poco más de 9 millones de votos.

En esos comicios, el candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL quedó detrás de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, marcando el cierre de una campaña que no logró conectar con el electorado.

Tras la derrota, José Antonio Meade anunció su decisión de apartarse de la política activa y se enfocó en actividades académicas y financieras, quedando fuera de los reflectores públicos.

A 7 años de la contienda electoral, José Antonio Meade sigue consolidando una trayectoria fuera del servicio público con su nombramiento en la institución financiera.