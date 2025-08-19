Juan Sergio Loredo Foyo y Gonzalo Loredo Foyo, dueños de AlquimiaPay, fueron identificados por una supuesto esquema de triangulación de recursos.

De acuerdo con información de Grupo Reforma, la denuncia sobre este caso fue hecha por usuarios de una Fintech (Instituciones de Tecnología Financiera), quienes se dijeron víctimas de fraude luego de contratar los servicios de AlquimiaPay.

En este sentido, GMK & Associates, Law & Crisis Firm, cuya firma es la representante legal de los afectados, señaló un fraude por operaciones irregulares en AlquimiaPay que suma mil 600 millones de pesos.

Cabe señalar que, según su sitio oficial en Internet, AlquimiaPay es una cuenta de fondos de pago electrónico que brinda facilidades para enviar y recibir los recursos de determinada empresa “de manera ágil y segura”.

AlquimiaPay es acusada de usar dinero de sus clientes para realizar préstamos con un esquema de triangulación de recursos

En el marco de lo anterior, usuarios de una Fintech acusaron a AlquimiaPay, propiedad de Juan Sergio Loredo Foyo y Gonzalo Loredo Foyo, de realizar préstamos personales y empresariales con un esquema de triangulación de recursos.

En este sentido, Raúl García, socio director GMK & Associates, Law & Crisis Firm, afirmó que AlquimiaPay solicitó un permiso para operar bajo la Ley Fintech, pero esta petición fue rechazda por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Raul García explicó para Grupo Reforma que el modus operandi de AlquimiaPay consiste en sustraer los fondos de su cuenta concentradora a otra entidad denominada Sofom Waer, para después canalizar el dinero a Rami Estrategias, y desde ahí dirigir fondos a distintas personas físicas y morales, bajo la discrecionalidad de Juan Sergio Loredo Foyo.

“Empiezan a prestarle a distintas empresas, nosotros tenemos ubicadas tres, con un monto total de préstamos que nosotros tenemos ubicados y documentados de aproximadamente 600 millones de pesos, nada más en préstamos“. Raúl García

“Independientemente de usar ese dinero, que es dinero de los cuentahabientes que AlquimiaPay no puede captar, están afectadas empresas, empresarios y personas del público en general; tenemos un cliente al que le desfalcaron cerca de 20 millones de pesos”, agregó el director de GMK & Associates, Law & Crisis Firm.

AlquimiaPay: Supuesta víctima de fraude acusa a Juan Sergio Loredo Foyo de “darle vueltas” por pago de 7 millones de pesos

Unas de las supuestas víctimas de fraude de AlquimiaPay, explicó para Grupo Reforma que ha enfrentado todo tipo de excusas para recuperar 7 millones de pesos.

“Sergio Foyo me estuvo dando vueltas durante un año diciendo que ya me iban a pagar y nunca pasó; me hicieron planes de pago que nunca pasaron”, relató.