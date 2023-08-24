El Hospital General de México llevó a cabo el Foro Impacto de la Gratuidad, con especialistas, autoridades y funcionarios del rubro de la salud.

En su mensaje, la directora general del Hospital General de México, Guadalupe Lucía Guerrero, informó que desde el inicio del foro (2020) a la fecha, se han otorgado un millón 377 mil consultas.

Asimismo, explicó que la extinción del pago de cuotas de recuperación en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad incluye:

  • Consulta.
  • Estudios de diagnóstico.
  • Hospitalización.
  • Procedimientos endovasculares y trasplantes.
  • Atención de infarto al miocardio.
  • Enfermedad vascular cerebral y oncológica.

Desglose de servicios otorgados por esquema de gratuidad en el HGM

El sistema de gratuidad del Hospital General de México se aplica a todas las personas sin seguridad social, sin importar su nivel socioeconómico.

Ello permite el acceso sin costo a medicina de alta especialidad y detección temprana de enfermedades, detalló Guadalupe Lucía Guerrero.

Desde su implementación en 2020, el Hospital General de México ha otorgado:

  • Un millón 377 mil consultas.
  • 179 mil urgencias.
  • 147 mil egresos.
  • 71 mil 600 cirugías incluidas las de alta especialidad de oftalmología, otorrinolaringología, coloproctología, urología, torácica, plástica reconstructiva y maxilofacial, vascular, trasplantes, cardiaca, oncología, ortopedia y neurocirugía.
  • Cerca de 400 mil estudios de imagen.
  • 11 millones 381 mil estudios de laboratorio.
  • 243 mil casos de código infarto.
  • 56 casos de código Ictus.
  • Siete mil 500 sesiones de hemodiálisis.
  • Más de 20 mil procedimientos intervencionistas.
  • Cerca de un millón de medicamentos y material de curación entregados.
Foro Impacto de la Gratuidad
Foro Impacto de la Gratuidad en Hospital General de México (Cortesía)

Hospital General de México, crucial para el acceso igualitario a la salud

Desde su inauguración en 1905, el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ha sido fundamental para brindar acceso igualitario a la salud.

Especialmente, a la población más vulnerable del país, pues más del 95 por ciento de los pacientes en situación vulnerable tienen un nivel socioeconómico 1 y 2 (de las 6 existentes en el hospital).

Al respecto, Maricela Lecuona, abogada general de la Secretaría de Salud, recordó que la gratuidad cumple lo estipulado en el párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional.