El Hospital General de México llevó a cabo el Foro Impacto de la Gratuidad, con especialistas, autoridades y funcionarios del rubro de la salud.
En su mensaje, la directora general del Hospital General de México, Guadalupe Lucía Guerrero, informó que desde el inicio del foro (2020) a la fecha, se han otorgado un millón 377 mil consultas.
Asimismo, explicó que la extinción del pago de cuotas de recuperación en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad incluye:
- Consulta.
- Estudios de diagnóstico.
- Hospitalización.
- Procedimientos endovasculares y trasplantes.
- Atención de infarto al miocardio.
- Enfermedad vascular cerebral y oncológica.
Desglose de servicios otorgados por esquema de gratuidad en el HGM
El sistema de gratuidad del Hospital General de México se aplica a todas las personas sin seguridad social, sin importar su nivel socioeconómico.
Ello permite el acceso sin costo a medicina de alta especialidad y detección temprana de enfermedades, detalló Guadalupe Lucía Guerrero.
Desde su implementación en 2020, el Hospital General de México ha otorgado:
- Un millón 377 mil consultas.
- 179 mil urgencias.
- 147 mil egresos.
- 71 mil 600 cirugías incluidas las de alta especialidad de oftalmología, otorrinolaringología, coloproctología, urología, torácica, plástica reconstructiva y maxilofacial, vascular, trasplantes, cardiaca, oncología, ortopedia y neurocirugía.
- Cerca de 400 mil estudios de imagen.
- 11 millones 381 mil estudios de laboratorio.
- 243 mil casos de código infarto.
- 56 casos de código Ictus.
- Siete mil 500 sesiones de hemodiálisis.
- Más de 20 mil procedimientos intervencionistas.
- Cerca de un millón de medicamentos y material de curación entregados.
Hospital General de México, crucial para el acceso igualitario a la salud
Desde su inauguración en 1905, el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ha sido fundamental para brindar acceso igualitario a la salud.
Especialmente, a la población más vulnerable del país, pues más del 95 por ciento de los pacientes en situación vulnerable tienen un nivel socioeconómico 1 y 2 (de las 6 existentes en el hospital).
Al respecto, Maricela Lecuona, abogada general de la Secretaría de Salud, recordó que la gratuidad cumple lo estipulado en el párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional.