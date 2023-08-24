El Hospital General de México llevó a cabo el Foro Impacto de la Gratuidad, con especialistas, autoridades y funcionarios del rubro de la salud.

En su mensaje, la directora general del Hospital General de México, Guadalupe Lucía Guerrero, informó que desde el inicio del foro (2020) a la fecha, se han otorgado un millón 377 mil consultas .

Asimismo, explicó que la extinción del pago de cuotas de recuperación en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad incluye:

Consulta.

Estudios de diagnóstico.

Hospitalización.

Procedimientos endovasculares y trasplantes.

Atención de infarto al miocardio.

Enfermedad vascular cerebral y oncológica.

Desglose de servicios otorgados por esquema de gratuidad en el HGM

El sistema de gratuidad del Hospital General de México se aplica a todas las personas sin seguridad social , sin importar su nivel socioeconómico.

Ello permite el acceso sin costo a medicina de alta especialidad y detección temprana de enfermedades, detalló Guadalupe Lucía Guerrero.

Desde su implementación en 2020, el Hospital General de México ha otorgado:

Un millón 377 mil consultas.

179 mil urgencias.

147 mil egresos.

71 mil 600 cirugías incluidas las de alta especialidad de oftalmología, otorrinolaringología, coloproctología, urología, torácica, plástica reconstructiva y maxilofacial, vascular, trasplantes, cardiaca, oncología, ortopedia y neurocirugía.

Cerca de 400 mil estudios de imagen.

11 millones 381 mil estudios de laboratorio.

243 mil casos de código infarto.

56 casos de código Ictus.

Siete mil 500 sesiones de hemodiálisis.

Más de 20 mil procedimientos intervencionistas.

Cerca de un millón de medicamentos y material de curación entregados.

Foro Impacto de la Gratuidad en Hospital General de México (Cortesía)

Hospital General de México, crucial para el acceso igualitario a la salud

Desde su inauguración en 1905, el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, ha sido fundamental para brindar acceso igualitario a la salud.

Especialmente, a la población más vulnerable del país, pues más del 95 por ciento de los pacientes en situación vulnerable tienen un nivel socioeconómico 1 y 2 (de las 6 existentes en el hospital).

Al respecto, Maricela Lecuona, abogada general de la Secretaría de Salud, recordó que la gratuidad cumple lo estipulado en el párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional.