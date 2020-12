A partir de las 07:00 horas, personal médico y de enfermería comenzó a hacer fila para ser vacunados en el Hospital General de México

La vacunación contra el coronavirus Covid-19 en México inició hoy 24 de diciembre en el Hospital General de México "Gerardo Liceaga", una de las instalaciones que más pacientes recibe en la CDMX. Personal médico y de enfermería se prepara para recibir la primera dosis de la vacunas contra el virus SARS-CoV-2 de Pfizer.

A partir de las 07:00 horas de este jueves 24 de diciembre, personal médico y de enfermería, comenzaron a hacer fila para ser vacunados en el Hospital General de México.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional serán los encargados de coordinar y vigilar la aplicación de estas primeras dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Hospital General de México conforme al plan DN-III-E.

La vacunación inició en México con María Irene Ramírez

Durante la conferencia mañanera de AMLO de este 24 de diciembre, el subsecretario Hugo López-Gatell y la jefa de gobierno de la CDMX encabezaron un enlace desde el Hospital General de México para transmitir el inicio de la vacunación de personal médico y de enfermería.

Como maestro de ceremonias, el subsecretario indicó que el inicio de la vacunación en el Hospital General de México marcará un cambio en el manejo de la pandemia "con una luz de esperanza". Hugo López-Gatell se dijo confiado en que la vacuna es un mecanismo seguro, eficaz y efectivo "para darle la vuelta" a la pandemia.

No obstante, el subsecretario indicó que la pandemia todavía no termina y faltan todavía varios meses para que esta sea controlada en México. En ese sentido pidió a la población que, a pesar del inicio de la vacunación en el Hospital General de México, no baje la guardia y continúe con las medidas de protección.

"No acaba de un día para otro la epidemia. Llevaremos varios meses en que se logre controlar en México y en el mundo así que no debemos bajar la guardia. Debemos seguir durante varios meses con las medidas de protección” Hugo López-Gatell Ramírez

La primera persona en ser vacunada en México fue María Irene Ramírez , jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital ‘Rubén Leñero’ de la Ciudad de México, quien expresó su nerviosismo y al mismo tiempo su felicidad por recibir la vacuna. “Es el mejor regalo que pude haber recibido en el 2020”, destacó.

“Esto me da pauta para seguir con más seguridad para seguir al frente de esta guerra. Si tenemos miedo, pero seguiremos adelante, porque alguien tiene que hacerle frente a esta lucha y yo estoy dispuesta a seguir en la línea de fuego” María Irene Ramírez. Jefa de Enfermería en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital ‘Rubén Leñero’