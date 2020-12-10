CDMX: Hospital General de México registra saturación

Debido al aumento de casos de Covid-19 en las últimas semanas en la CDMX, el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga se encuentra en semáforo rojo con nivel cerca del 100% de saturación de camas, informó el médico cirujano Antonio Domínguez Zambrano.

“El Hospital General de México, que es uno de los hospitales más grandes de América, al día de hoy está en semáforo rojo. El número de internamiento nos está rebasando” Antonio Domínguez Zambrano. Médico del Hospital General de México

Hospital General de México de la CDMX, en situación similar a la de mayo

El médico Antonio Domínguez Zambrano señala que las unidades del hospital ubicado en la CDMX están totalmente saturadas y que las condiciones actuales del Hospital General son similares a las que experimentó en mayo pasado .

“Si en el hospital General está pasando esto, imagínense lo que sucede en el resto del país” Antonio Domínguez Zambrano. Médico del Hospital General de México

Destacó la importancia de tener en consideración que esta temporada decembrina se eviten las reuniones familiares y se continúe con el uso de cubrebocas, guardar una sana distancia y quedarse en casa.

El manejo de las vacunas contra el Covid-19, aseveró, está muy lejos de convertirse en algo rutinario que puede ser accesible para la mayoría de la población. El especialista exhortó a la población a cuidarse porque el foco de infección es muy grande y nadie está exento de riesgo de contagio.

El mapa del Gobierno de la CDMX para consultar la disponibilidad hospitalaria confirma que el Hospital General de México, perteneciente a la Secretaría de Salud federal, ya no cuenta con camas generales ni de cuidados intensivos para pacientes de coronavirus.

Los institutos nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Nutrición, así como las unidades clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la zona conurbada se encuentra a 78 por ciento de saturación, es decir, solo dos de cada 10 camas están disponibles .

La CDMX del país es la entidad con más contagios, pues con base en el último informe de la Secretaría de Salud, se han reportado 244,062 casos positivos, así como 18,516 defunciones por el Covid-19. Le siguen el Estado de México con 120,284 contagios acumulados y Nuevo león con 71,317.