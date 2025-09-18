La Fiscalía de CDMX dio a conocer que se busca ejercer acción penal en contra de dos directivos de Alpura, debido a una presunta administración fraudulenta.

Las acusaciones en contra de los directivos de Alpura fueron presentadas por un accionista de la empresa ante la Fiscalía de CDMX, alegando que está “administración fraudulenta” iría en contra de socios fundadores.

¿Por qué la Fiscalía de CDMX va en contra de directivos de Alpura?

De acuerdo con las acusaciones presentadas por José Barroso Solana, un accionista de Grupo Alpura, ante la Fiscalía de CDMX; los directivos Francois Xavier Byra y Jorge Armando Mercado habrían incurrido en administración fraudulenta.

José Barroso Solana alega que dicha administración fraudulenta implicó diversas maniobras de Francois Xavier Byra y Jorge Armando Mercado, para convertir a socios fundadores en minoría.

Con esto se aseguraban de retener los dividendos que les correspondían a los accionistas de Alpura, aprovechando también que varios de los fundadores murieron y no dejaron herederos.

De acuerdo con la acusación, crearon un esquema jurídico que desconocía los derechos corporativos y patrimoniales de los fundadores que aún viven, o bien, tienen herederos dentro de la organización.

Se menciona que los implicados, que asimismo son herederos de la participación de sus padres, no entregaban con anticipación los estados financieros, a pesar de que la Ley así clo indica.

Fiscalía de CDMX ha citado a los directivos de Alpura

Ante los señalamientos mencionados, la Fiscalía de CDMX ha citado a Francois Xavier Byra y Jorge Armando Mercado, directivos de Alpura, a una audiencia ante el juez de control Edgar Jesús Campos Burgos.

Dicha audiencia se llevaría a cabo este 18 de septiembre de 2025, en caso de no presentarse, la Fiscalía de CDMX emitiría una orden judicial de comparecencia en contra de los directivos de Alpura.

Francois Xavier Boyra, es el actual CEO de Alpura; mientras Jorge Armando Mercado Pérez, es director financiero de Ganaderos Productores de Leche Alpura, una subsidiaria.

Hasta el momento Grupo Alpura no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones; por su parte la Fiscalía de CDMX no ha dado a conocer si los implicados asistieron a la audiencia.ñ