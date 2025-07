La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) inició una investigación en contra de Lady Racista, quien también es identificada como Ximena Pichel en algunos reportes, la mujer que atacó a un policía en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX.

Ayer sábado se viralizó el video una mujer que insultó y lanzó comentarios racistas en contra de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien intentó colocar una inmovilizadora, conocida como “araña”, en el vehículo de la persona identificada como Lady Racista, por no pagar el parquímetro en la Condesa.

Ante tal situación, la Fiscalía CDMX informó en un comunicado que inició una investigación en contra de quien “arremetió contra el servidor público con palabras despectivas y connotaciones racistas”.

Lady Racista (Especial )

Fiscalía CDMX investiga a Lady Racista por agredir verbalmente a un policía en la Condesa

La Fiscalía CDMX explicó que, pese a que Lady Racista no fue sancionada por violar el Reglamento de Tránsito, debido a una enfermedad que padece, agredió verbalmente a un policía de la SSC-CDMX, además de al promotor de la empresa responsable de la operación de parquímetros.

Dado lo anterior, las autoridades capitalinas hicieron un exhorto a la ciudadanía para conducirse con respeto hacia los servidores públicos, además de informar que a la mujer en cuestión se le ofreció apoyo médico, luego de que la SSC le informó sobre la sanción de la que sería acreedora por incumplir el Reglamento de Tránsito.

La dependencia enfatizó que no se tolerarán actos contrarios al Código de Ética y Conducta, y también se reiteró el compromiso de los policías para cumplir con sus labores sin violentar los derechos de la ciudadanía.

Lady Racista insulta y agrede a policía en la Condesa

Ayer sábado, una mujer se hizo viral bajo la identificación de Lady Racista por insultar y agredir a un policía en la Condesa; esto cuando el elemento de la SSC la intentó infraccionar por no pagar un parquímetro de la zona.

Los hechos ocurrieron en la calle Alfonso Reyes, donde una mujer fue protagonizó un video en el que le dijo al policía “no me estés insultando pinche negro. No me estés insultando, culero”, mientras que el oficial le respondió “hasta racista eres”; sin embargo, la mujer insistió y le dijo “ahuevo, odio a los negros como tú, los odio por nacos”.

El caso se volvió tendencia en redes sociales, donde dicha persona fue identificada como Ximena Pichel, una mujer argentina-mexicana. Según el periodista Carlos Jiménez, Lady Racista habría alternados labores de modelo y hostess en distintos eventos.