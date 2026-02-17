La Comisión Europea abrió una investigación contra Shein bajo la Ley de Servicios Digitales, que busca garantizar la protección de los usuarios en plataformas digitales.

El proceso se centra en determinar si la empresa cuenta con mecanismos para limitar la venta de productos ilegales y evitar diseños que incentiven compras riesgosas, especialmente para menores de edad.

De confirmarse incumplimientos, Shein podría enfrentar una multa millonaria o verse obligada a modificar su plataforma.

Por su parte, la compañía aseguró que coopera y trabaja en medidas de seguridad.

Shein enfrenta multa millonaria o cambios en su plataforma

No es la primera vez que Shein enfrenta un panorama de investigación. En 2025 Francia trató de suspender el acceso al sitio web.

Lo anterior debido a que en la plataforma se tenían a la venta armas de fuego, armas blancas y juguetes sexuales con apariencia infantil.

Shein (Unsplash)

En este caso, lo que se busca es que Shein modifique sus reguladores para que los usuarios tengan experiencias seguras y confiables.

De esta manera el sistema de recomendación de la plataforma sugerirá productos adecuados en el marco de la ley.

La Comisión Europea puntualizó que de detectarse inclumplimientos en el marco de la investigación, Shein deberá pagar una multa o verse obligada a modificar sus acciones para con los usuarios.

Por su parte, Shein ha cooperado ampliamente con la comisión a lo largo de la investigación.

Por medio de un comunicado de prensa la compañía se comprometió a reducir el riesgo de los contenidos en la plataforma, sobre todo para los menores de edad.

“Proteger a los menores y reducir el riesgo de contenidos y comportamientos dañinos son fundamentales para el desarrollo y el funcionamiento de nuestra plataforma” Shein