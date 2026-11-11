La extorsión diminuyó en México, de acuerdo con los datos publicados en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dados a conocer el 10 de noviembre de 2026.

La ENVE 2026 recoge datos de delitos ocurridos en 2025, y aunque la extorsión reportó una disminución, sigue siendo el mayor delito que enfrentan las empresas en México.

La extorsión es un delito “común y doloroso” que representa el 26.2 por ciento de los que sufren los negocios, por encima del robo hormiga y los asaltos.

Distribución porcentual de delitos ocurridos, según tipo de delito (INEGI )

Inegi: extorsión afectó menos a la industria

“La extorsión ha afectado menos a la industria” en 2025, afirmó Dwigth Dyer, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi durante la presentación de la ENVE 2026.

Los resultados se dan por la comparación entre la ENVE 2024 y la ENVE 2026 que toman en cuenta datos del año previo de cada encuesta.

Unidades económicas víctimas del delito según gran sector económico (INEGI )

Unidades económicas víctimas del delito según tamaño de la unidad económica (INEGI )

ENVE 2026 reporta menos casos de extorsión contra empresas

Dwigth Dyer detalló que en 2024 se reportaron 66 mil 576 eventos de extorsión contra empresas y en la ENVE 2026 se reporta una disminución a 46 mil 981.

La tasa sería de mil 467 delito por cada 10 mil unidades económicas en el ejercicio más reciente.

“En 2024 tenemos un total de 66 mil 576 eventos de extorsión respecto del sector industria, mientras que en 2026 este… disminuyó a 46 mil 981, es decir, sí hubo un cambio significativo en los eventos de extorsión en la industria” Dwigth Dyer, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi

Extorsión sigue siendo el mayor delito contra empresas a pesar de disminuir

A pesar de la baja reportada en extorsiones, ese delito sigue siendo el que mayor frecuencia ocurre en industrias al reportar 26.2 por ciento.

“La extorsión sigue siendo el punto más doloroso en este sentido, es el delito más común”, dijo Dwigth Dyer. La distribución de delitos en la ENVE 2026 queda de la siguiente manera:

Extorsión: 26.2 por ciento Robo hormiga: 17.0 por ciento Robo/Asalto de bienes o dinero: 15.8 por ciento Fraude: 11.3 por ciento Actos de corrupción: 10.5 por ciento Otros

Sobre si esperan que la Estrategia Nacional contra la Extorsión tendrá algún efecto en la ENVE 2028, Graciela Márquez, titular del Inegi dijo que al instituto solo le corresponde dar a conocer los resultados; por su parte, Dwigth Dyer dijo que “habrá que esperar a la ENVE 2028”.

El delito más frecuente en cada entidad federativa (INEGI )

Inegi reporta delitos en 1.4 millones de empresas

El Inegi reportó que en el país en 2025 se registraron 3 millones de delitos que afectaron a 1.4 millones de unidades económicas o negocios, pero la cifra oculta, es decir, los delitos que no se denuncian, ascienden al 91.8 por ciento.

Evolución de unidades económicas víctimas del delito (INEGI )

El costo del delito por unidad económica fue de 43 mil 560 pesos, contemplando medidas de protección y pérdidas.

La principal razón para no denunciar fue por desconfianza en la autoridad con 58.9 por ciento.