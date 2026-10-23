Aguascalientes aumentó 4.3 puntos porcentuales en percepción de seguridad entre junio y septiembre de 2026, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Durante este periodo, el porcentaje de habitantes que se sienten seguros pasó de 60.2% a 64.5%.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, este avance permitió que la capital avanzara tres posiciones en la clasificación nacional.

El resultado se atribuye al trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes para fortalecer la seguridad pública y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones policiales.

Aguascalientes fortalece sus policías y las acciones de prevención del delito

Como parte de la estrategia de seguridad, los gobiernos estatal y municipal impulsan el fortalecimiento de las corporaciones policiales mediante la incorporación y capacitación de nuevos elementos, la adquisición de patrullas, armamento y equipo especializado, así como la modernización de infraestructura y el uso de nuevas tecnologías.

Estas acciones buscan mejorar la prevención del delito, agilizar la atención de los reportes ciudadanos y ampliar las capacidades operativas de los cuerpos de seguridad.

A la estrategia también se suman herramientas de vigilancia, monitoreo y atención de emergencias, además de operativos preventivos y acciones coordinadas entre corporaciones de los distintos niveles de gobierno.

Con estas medidas, las autoridades buscan reforzar la presencia policial en colonias, comunidades y principales vialidades, así como mejorar el intercambio de información y las labores de inteligencia para responder ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

INEGI: Aguascalientes aumenta percepción de seguridad a 64.5% (Cortesía )

Gobierno estatal y municipal coordinan acciones para mejorar la seguridad en Aguascalientes

El incremento en la percepción de seguridad representa un avance para las autoridades, al reflejar una mayor confianza de la población en las condiciones de seguridad de la capital, de acuerdo con el comunicado.

El Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes señalaron que mantendrán el trabajo conjunto para fortalecer la prevención, la vigilancia y la proximidad social, además de mejorar la capacidad de reacción de las corporaciones policiales.

Ambas administraciones buscan preservar la tranquilidad de las familias, fortalecer la confianza ciudadana y consolidar a Aguascalientes como un lugar seguro para vivir, trabajar e invertir.